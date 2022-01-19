Для театралов больших и маленьких: целых пять спектаклей предлагают амурчанам на этой неделе

В ближайшие дни театры представят богатый репертуар Фото: Амурский областной театр Драмы

Хотите ли вы развлечься после долгого рабочего дня или уже планируете выходные – вам стоит взглянуть на афишу амурских театров. В ближайшие дни они представят богатый репертуар: есть постановки, которые заставят вас посмеяться, а есть и те, что побудят задуматься о своей жизни.

Детский спектакль для взрослых

Так, 20 января в 18.00 на сцене покажут «Луноход» - детский спектакль для взрослых (12+). История, полная вопросов и загадок, начинается на космическом корабле, который движется к темной стороне Луны. Управляют луноходом два космонавта – Пык и Мык.

Зрителям предстоит столкнуться с таинственным миром детских снов и ответить вместе с героями постановки на важные вопросы: можно ли во сне нарушить все правила и спасти товарища, можно ли повзрослеть и не потерять самое важное в нашей жизни?

Спектакль по пьесе драматурга Евгения Ионова напомнит взрослым, что те когда-то были детьми, а юные зрители, возможно, смогут лучше понять своих родителей.

Уморительная комедия

В пятницу, 21 января, в 18.30 театралов ждет виртуозная комедия в двух действиях «Номер с фруктами» (16+). Зрителям обещают бурю эмоций – проверим, выполнят ли это обещание.

О сюжете известно вот что: номер с фруктами – самая дорогая комната в гостинице, в которой и разворачиваются события, причём самые неожиданные. Номер снимает помощник регионального политика, чтобы пригласить туда случайную знакомую. Но тут неожиданно является губернатор, да и девушка оказывается совсем не той, за кого себя выдавала…

Что может случиться в шикарном номере? Что угодно! Например, помощник регионального политика пригласил в гости случайную знакомую. А потом совершенно неожиданно приехал губернатор, а девушка оказалась не той, за кого себя выдавала. И все вдруг пошло не по плану…

Свежий взгляд на классику

В субботу, 22 января, в 18:00 театр предлагает по-новому взглянуть на школьную программу по литературе. На сцене покажут спектакль «Евгений Онегин» (12+).

Это самая масштабная постановка Амурского театра драмы. Зрителей ждут наряды онегинской эпохи, декорации в несколько ярусов, которые меняются от сцены к сцене, превращаясь то в дом Лариных, то в бальный зал.

Все действия спектакля происходят на фоне знаменитых пушкинских строк, которые проецируются на крупном «заднике», подводя зрителей к очередной главе романа в стихах. Атмосферу создают также романсы, исполняемые под звуки аккордеона.

Избавление от школьных клише

В воскресенье, 23 января, в 18.00театралов ждет тяжелая драматургия. На сцене покажут инсценировку романа «Преступление и наказание» (12+) в двух действиях.

Поставил спектакль режиссер Андрей Казаков, который предлагает абсолютно новое сценическое прочтение знаменитого произведения Федора Достоевского. История человека, совершившего преступление под влиянием собственных идей, показана очень динамично. Зрителю дали возможность пройти путь моральных терзаний и испытать самые противоречивые чувства и эмоции вместе с Родионом Раскольниковым.

Детям и их родителям

А самых маленьких театралов приглашает в гости Амурский областной театра кукол. В 11.00 и 13.00 22 января для детей подготовили сказку «Серебряное Копытце» (6+).

Спектакль про волшебного козленка, который выбивал копытцем самоцветы, подарит юным зрителям атмосферу волшебства. Декорации для кукольной постановки созданы так, чтобы ребенок смог силой своего воображение «дорисовать» историю. Мудрая сказка научит маленьких зрителей доброте и расскажет о настоящих ценностях.

Цены

Стоимость билетов на спектакли Амурского областного театра драмы от 350 до 600 рублей, а в Амурский областной театр кукол - 320 рублей. Приобрести их можно на сайтах заведений культуры и в театральных кассах. Билеты разлетаются как горячие пирожки, но места еще есть.

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Чудеса своими руками

В ближайшие выходные в Амурской областной детской библиотеке пройдут новые мастер-классы.

Кукла-оберег

Библиотека приглашает на мастер-класс по созданию лоскутной куклы «Татьянка» (6+) 22 и 23 января в 12.00. Это современная кукла-талисман для. Маленькие гости могут взять с собой в помощники мам, пап, бабушек и дедушек. Мастер-класс проводит народный мастер Амурской области Оксана Головачева. Все необходимые материалы предоставят на месте.

Продолжительность - 1 час;

Стоимость занятия - 350 рублей;

Справки и запись по телефону: 8-914-582-42-87 (WA).

Время опытов

В воскресенье, 23 января, в 10.30 пройдет мастер-класс «Эксперименты с металлами» (6+). Ребятам от 6 до 13 лет расскажут об удивительных свойствах металлов. Ребята будут плавить галлий, отливать из него монетки, вырастят цинкового ежика, сделают термогрелку и растворят алюминий.

Продолжительность - 1 час;

Стоимость занятия - 450 рублей;

Справки и запись по телефону: 8-914-582-42-87 (WA).

Шах и мат!

Также 23 января Амурская областная детская библиотека приглашает научиться играть в шахматы «с нуля» по авторской методике от студии «Занимательные шахматы» (6+). В 12.00 пройдет занятие для детей от 6 до 8 лет, а в 13.00 - от 9 до 13 лет.

Все занятия проходят по адресу улица Богдана Хмельницкого, 1. Прежде, чем записаться на мероприятие, следует вспомнить, что при посещении Амурской областной детской библиотеки необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора: температурный контроль на входе, обработка рук, наличие маски.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Космос зовёт

Амурская областная детская библиотека в период с 17 января по 30 апреля 2022 года приглашает амурские организации и учреждения, работающие с детьми, принять участие в областном марафоне космических открытий «Путь к звездам». Мероприятие посвящено Дню авиации и космонавтики, 165-летию со дня рождения ученого, изобретателя Константина Циолковского.

В рамках марафона учреждения области организуют выставки книг о космосе, проведутт мероприятия для детей от 6 до 14 лет, популяризируя литературу о достижениях в области авиации и космонавтики. По итогу марафона участникам нужно будет предоставить фотографии и отчет. Тогда они получат сертификаты амурского минкульта.

Чтобы принять участие в марафоне, нужно заполнить форму на сайте детской библиотеки www.aodb-blag.ru в разделе «Наши проекты». Проконсультироваться можно по телефону: 8(4162)77-07-84.

КСТАТИ

Куда еще сходить?

Также в ближайшие дни запланированы ещё два необычных мероприятия.

Экскурсия с роботом

Библиотека им. Петра Комарова зовет жителей Благовещенска на экскурсию «Робот приглашает» (6+). Вместе с роботом гости отправятся в путешествие по обновленным залам, узнают, что изменилось, как располагаются книги, настольные игры и другое оборудование.

Мероприятие пройдет 20 января в 11.30 в Библиотеке детского развития имени Петра Комарова, Лазо, 42.

Музыканты и солисты оркестра Amur Jazz Band подготовили невероятную программу Фото: amurjazzband

Отдых для души

Эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band анонсирует концерт «Популярная классика» (6+) в рамках проекта «Музыкальная история от Verdi до Goodwin».

Меломанов города собирают 22 января в 16.00 в большом зале Общественно-культурного центра. Музыканты и солисты оркестра Amur Jazz Band под управлением заслуженного работника культуры Амурской области Анатолия Хопатько подготовили невероятную программу, в которой прозвучат знаменитые композиции Ж. Бизе, П. Чайковского, Г. Свиридова и других великих композиторов.

Цена билетов от 800 до 1000 рублей. Приобрести их можно в кассах Городского дома культуры и Общественно-культурного центра. Также есть возможность заказать билеты по телефонам: 52-54-13, 8(968)-246-26-54.

Для посещения Общественно-культурного центра необходимо предоставить QR-код, справку о наличии вакцинации или отрицательный ПЦР тест. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.