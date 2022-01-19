Жители Амурской области могут помочь юной сироте исполнить мечту и стать балериной

Юную Дашу некому возить на уроки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В социальных сетях Приамурья появилась необычная просьба к местным жителям. Их просят помочь исполнить мечту девятилетней сироты Даши из Райчихинска.

Девочка мечтает стать балериной. Как-то раз она даже загадала в новогоднюю ночь провести хотя бы один день в балетной школе. Тогда директор детского дома рассказала о желании Даши министерству культуры, и одна из школ Благовещенска пригласила маленькую амурчанку на урок.

- Со мной связались из министерства культуры и попросили принять ребёнка на одно занятие. Я согласилась, почему нет. Мы были рады исполнить мечту Даши, пусть и не ожидали от девочки ничего необычного. В балете девятилетний ребенок уже считается сформированным, и без обучения с ним очень сложно нарабатывать базу, - рассказала представитель школы Алена Супранова.

Школа даже подготовилась к приезду Даши. Специально для нее купили черный купальник, юбочку и небольшие подарки: балетную рабочую тетрадь с основными элементами уроков и энциклопедию об этом.

- Даша оказалась очень открытая и любознательная. А еще доброжелательная и улыбчивая, хороший ребенок. Она волновалась перед занятием, но мы ее успокоили. Сказали, что не надо переживать, все ждут прихода новой ученицы. Пока шли в класс, было видно, что ребенок никогда не занимался хореографией. Она не знала, как ходить красиво и имела обычную походку ребенка, который никогда такому не учился. То есть у нее ножки немного косолапили, а спина не была прямой, - отметили в школе.

Однако выяснилось, что у Даши есть неплохие данные, чтобы заниматься балетом.

- Начали с нуля и все объясняли ей. Наших детей мы предупредили, что так как девочка пришла в первый раз, то вся группа возвращается к самым истокам. Перешли к станку и дошли до партера. Именно здесь все увидели, что у ребенка есть природные данные. У нее хорошая гибкость, спина и растяжка. А еще и все шпагаты есть. После этого поняли, что с таким можно работать, и хореографию мы успеем дать. Вот так с нашей стороны и поступило предложение обучать Дашу бесплатно. Мы попытаемся помочь ей поступить в балетное училище. У нее есть год или два, чтобы попробовать туда попасть.

Но основная проблема заключалась в другом. Выяснилось, что Дашу некому возить на занятия из Райчихинска в Благовещенск. Делать это нужно трижды в неделю. Сейчас нужны добровольцы, которые готовы оплачивать поездки или сами возить девочку и ее сопровождающую.

Но есть и хорошие новости. После того, как история Даши получила огласку, нашлись люди, которые звонили и просили реквизиты для перевода средств. Кто-то даже был готов возить Дашу самостоятельно. Кроме того, про юную амурчанку девочку узнали семьи, которые решили рассмотреть возможность взять начинающую танцовщицу и ее старшего брата к себе. Самой Даше пока об этом не говорят, чтобы не давать надежды.

К слову, даже среди родителей учениц балетной школы появились желающие оплачивать проезд для Даши. Пока сам вопрос еще решается, а те, кто все же готов помочь, может позвонить по телефону:

8-924-444-46-16 - Супранова Алёна Анатольевна