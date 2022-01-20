Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 января 2022: около 700 детей болели за время пандемии

У детей заболевание коронавирусом независимо от штаммов протекает менее агрессивно Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

С начала пандемии в Амурской областной детской клинической больнице развернуто специализированное отделение для лечения маленьких пациентов с коронавирусом. Сюда из всей области привозят детей, у которых подтвержден диагноз COVID-19.

- С момента начала эпидемии у нас четвертый раз открывается «красная зона» , - рассказал главный врач АОДКБ Руслан Белоус. - Наш госпиталь рассчитан на 30 коек. Здесь получают лечение дети от 0 до 18 лет. К нам поступают пациенты с пневмонией и коронавирусом тяжелого течения и средней степени тяжести.

За все время пандемии в специализированном отделении АОДКБ лечение получили около 700 детей.

- Госпиталь у нас всегда был полностью загружен во все периоды эпидемии. Сейчас фиксируем небольшой спад после январских праздников. Но мы видим, что в стране начинает расти уровень заболевания, в том числе из-за нового штамма. Он более контагиозный, у него более быстрый путь распространения: один человек в среднем заражает восьмерых. Этот штамм менее агрессивный, но он больше распространяется в детской возрастной группе. Об этом говорит опыт наших коллег из Европы и Северной Америки. У детей заболевание проявляется не в виде пневмонии, а виде респираторной инфекции и поражает желудочно-кишечный тракт.

Как отмечают специалисты, у детей заболевание коронавирусом независимо от штаммов протекает менее агрессивно, чем у взрослых. И в целом дети переносят ковид легче, чем взрослые, у которых уже имеются сопутствующие заболевания.

- Важна также специфическая профилактика. Простых вещей, как при обычном вирусе, недостаточно. Здесь в первую очередь ответственность нужно проявить родителям. Для того, чтобы родителям не заразить своих детей инфекцией им нужно вакцинироваться. Именно так мы можем предупреждать распространение и передачу вируса от родителей к детям, - отметил Руслан Белоус.