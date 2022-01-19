Благовещенка рассказала, как родила в «красной зоне»

Ребенок появился на свет путем кесарева Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодая мама Кристина Левченко из Благовещенска поступила в ковидный госпиталь беременной перед самым новым годом, 28 декабря.

- Заболела, сначала думала, что у беременных же бывает температура 37. На второй день появились признаки ОРВИ, решила, что это простуда, ребенок с садики принес, думала, обойдется. На третий день лежала. Не хотела верить, что у меня ковид, сдала тест, подтвердился, - рассказала Кристина.

Женщина была уверена, что приехала в госпиталь на неделю и думала, что люди преувеличивают нахождение в госпитале.

- Но когда я сюда поступила, поняла, что это не шутки. На самом деле тяжело, когда ты поворачиваешься с боку на бок, а тебе уже нечем дышать. Помогают медики здесь очень, постоянно разговаривают, спрашивают о самочувствии, улыбаются. Я не хочу больше повторения, хочу быть со своей семьей.

В госпитале Кристина родила ребенка. Мальчик появился с помощью кесарева. После малыша отвезли в детскую областную больницу. Благовещенка забрала его сразу, как ее выписали.

При этом в правительстве отмечают, что в госпиталь привозят заболевших беременных со всей области.

- Даже если пациенты находились в других учреждениях - перинатальном центре, родильном доме, в случае, если у них выявили положительный тест на ковид, они тоже к нам переводятся, - уточнила заведующая отделением гинекологии Тамара Куликова. - Если пациенты успевают пройти лечение до того, как наступило родоразрешение, мы их выписываем вновь в родильный дом или перинатальный центр. Если пациенты остаются ковидположительные и срок подходит к доношенной беременности - начинаются роды или требуется кесарево сечение - то это проводится у нас.

Для психологической помощи пациентам приглашают психотерапевта.

- Вирус поражает нервную систему и, в частности, клетки головного мозга. Самое легкое, что может быть - когнитивные нарушения (снижение памяти, рассеянность). Здесь, как правило, мы работаем с тревожными, депрессивными, расстройствами, их сочетаниями. Очень частым признаком при этой инфекции является нарушение сна - люди могут долго не спать, - рассказал врач-психиатр-психотерапевт Виталий Ковалевский.