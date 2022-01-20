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Здоровье20 января 2022 2:34

Где работают пункты вакцинации?

Они снова открылись в торговых центрах Благовещенска
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Прививочные кабинеты продолжают работать и во всех взрослых поликлиниках

Прививочные кабинеты продолжают работать и во всех взрослых поликлиниках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закрытые в декабре мобильные прививочные пункты с середины января снова открыты. Министерство здравоохранения Амурской области опубликовало график их работы.

Общественно-культурный центр. До 29 января включительно - с 12.00 до 15.00, 30 января - с 15.00 до 18.00.

Универмаг. Ежедневно с 13.00 до 18.00.

«Самбери». По будням - с 14.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 14.00.

«Мега». По будням - с 13.00 до 18.00, в выходные - с 12.00 до 16.00.

Прививочные кабинеты продолжают работать и во всех взрослых поликлиниках. А жители областного центра старше 60 лет могут подать заявку для вакцинации на дому. Для этого нужно позвонить по номерам 122 или 33-33-53.

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