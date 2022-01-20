В Муравьевском парке произошло задымление: погибли четыре японских журавля

Фото: отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Константиновскому и Тамбовскому районам

Прокуратура Тамбовского района проводит проверку по факту задымления вольера для птиц на территории Муравьевского парка. Установлено, что сообщение о происшествии поступило 18 января утром.

В результате задымления в вольере для птиц погибли два взрослых японских журавля и два японских журавля-подростка.

- Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются в рамках доследственной проверки. Ее результаты контролируются прокуратурой Тамбовского района, - сообщается в ведомстве.

Кроме того, установлено, что отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Константиновскому и Тамбовскому районам не были организованы контрольные мероприятия на предмет соблюдения требований о пожарной безопасности на территории парка.

По результатам проверки прокуратура района руководителю отдела надзорной деятельности внесла представление.