В Приамурье иностранец работал на эскалаторе, пока в котловане были люди

Уголовное дело направлено в суд Фото: Михаил ФРОЛОВ

И.о. Тындинского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя республики Дагестан. Он обвиняется в причинении смерти неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По версии следствия, в октябре 2021 года молодой человек приехал в Тындинский район на работу вахтовым методом машинистом экскаватора. В ходе устройства грунта в котловане, управляя транспортным средством, он не придал значения тому, что в яме находятся другие работники. Проводить работы в таком случае запрещено.

Мужчина должен был потребовать, чтобы коллеги покинули место работ, подав им звуковой сигнал, но этого не сделал. В итоге при маневрировании экскаватора просел грунт, стрелу спецтехники повело в сторону и задело 24-летнего электромонтера организации, который от полученных травм скончался.

Сегодня, 20 января, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Тындинский районный суд.

За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишением свободы на срок до трех лет.