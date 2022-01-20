Известную в Благовещенске зоозащитницу обвиняют в совершении 34 преступлений

По аналогичному делу горожанка уже была осуждена в сентябре 2021 года Фото: Татьяна РЯБОВА

В Благовещенске в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в 34 преступлениях. Как стало известно из собственных источников, это зооволонтер Нина Стельмахова. Она является председателем организации «Велес» и бывшим директором приюта «Остров спасения».

Благовещенке инкриминируется 34 преступления, 15 из которых – коммерческий подкуп, 16 – подделка документов и одно – мелкий коммерческий подкуп, два – мошенничество с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, общественная организация включена в перечень городских организаций, где трудятся те, кто осужден к отбыванию обязательных работ. В основном здесь должны были работать амурчане, наказанные за нарушение правил дорожного движения – по статье 264 УК. Однако председатель, используя свои полномочия, договаривалась с теми, кто не хотел работать и вносила в табель учета рабочего времени недостоверные сведения об отработке. Подложные документы женщина направляла в УФСИН России по Амурской области.

Преступления были совершены в период с 2019 по 2020 год. В качестве вознаграждения от каждого осужденного амурчанка получала деньги - от 10 до 30 тысяч рублей. Общая сумма составила 373 тысячи от 18 человек.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Благовещенский городской суд.

К слову, по аналогичному делу горожанка уже была осуждена в сентябре 2021 года. Тогда ей назначили 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор был обжалован и в законную силу пока не вступил.

В следственном комитете рассказали, что новые преступления были выявлены в рамках расследования уголовного дела по обвинению женщинв в совершении трех аналогичных деяний. Тогда женщина получила вознаграждение в сумме почти 90 тысяч рублей.

Другие волонтеры города рассказали, что после первого обвинительного заключения Нина Владимировна не выходит на связь. С ними контактировали только ее дочь и подруги. В то же время, в мессенджере волонтер была в последний раз в декабре 2021-го, последняя публикация в Instagram датируется августом того же года. В некоторых источниках сообщается, что с сентября женщина находится в СИЗО, но точной информации об этом нет.