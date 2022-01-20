Укравший ювелирные украшения благовещенец увидел, что его ищут, и пришел в полицию с повинной

Мужчина заявил, что потерял украшения Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Благовещенске установили личность мужчины, укравшего ювелирные украшения из квартиры. Вчера, 19 января, сотрудники полиции через СМИ обратились к жителям Приамурья с просьбой помочь установить его личность. По указанным телефонам поступило много звонков от неравнодушных амурчан, предоставивших сведения о злоумышленнике. Это и помогло стражам порядка.

Напомним, преступление произошло 1 января в одной из квартир по улице Политехническая в Благовещенске. Потерпевшая пояснила, что познакомилась с мужчиной и пригласила его домой. После ухода гостя женщина обнаружила пропажу ценностей стоимостью около 300 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Увидев информацию о розыске, и предположив, что в скором времени он все равно будет задержан, подозреваемый сам пришел в отдел внутренних дел. У мужчины принято заявление о явке с повинной. Им оказался житель областного центра, 1976 года рождения. С его слов, похищенное он потерял. Достоверность этой информации будет проверена в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ. За подобное деяние предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.