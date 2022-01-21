Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 января 2022: студенты АГМА борются с COVID-19 практически с начала пандемии

Ребята разных курсов работают в ковидном госпитале в качестве санитаров и среднего медицинского персонала Фото: Олег УКЛАДОВ

Система здравоохранения Приамурья готовится к подъему заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма «омикрон». О нем рассказала ректор Амурской государственной медицинской академии Татьяна Заболотских.

- Заболеть коронавирусом может любой человек. В первую очередь здесь важна специфическая профилактика, которая связана с вакцинацией. Сейчас вирус быстро распространяется, так как не сформирован специфический иммунитет за два года пандемии. Чтобы справиться с вирусом, необходимо выработать коллективный иммунитет, - говорит Татьяна Заболотских.

Как отмечают специалисты, новый штамм более заразный. Симптомы коронавируса при заражении «омикроном» могут проявляться намного стремительней, чем при других известных штаммах.

- Мутации - обычное явление в живой природе, в мутации вируса нет ничего удивительного. Воздействие различных факторов на вирус может изменить его свойства. Что касается штамма «омикрон», есть сведения, что он более контагиозный и быстрее воздействует на организм. Меня удручает, что некоторые считают, что если они переносят заболевание легко, то не надо никуда обращаться. В стационар люди «приходят на своих ногах», а буквально в течение 3-5 дней их состояние резко ухудшается. Это говорит о том, что лечение надо начинать с первых суток заболевания, - подчеркивает ректор АГМА.

Студенты Амурской государственной медицинской академии борются с COVID-19 практически с начала пандемии. В академии отмечают, что тот опыт, который студенты-медики получают, работая в «красной зоне» важен и поможет им в будущей работе.

- Ребята разных курсов работают в ковидном госпитале в качестве санитаров и среднего медицинского персонала, а ординаторы работают стажерами – они ведут больных, помогают врачам. Волонтёры-медики студенты разных курсов, начиная с первого, также оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией и особенно тем, кто находится на изоляции. Ребята доставляют лекарственные препараты, продукты. В Call-центрах поликлиник проходят практику студенты, которые еще не могут работать медиками, - рассказала Татьяна Владимировна. - Хорошо, что у студентов есть такая возможность. Это увеличивает их знания. Такая практика неоценима.

Ректор отметила, что в Амурской государственной медицинской академии вакцинированы против COVID-19 практически все студенты и преподаватели, подлежащие вакцинации – это 99%. Также студенты и преподаватели проходят ревакцинацию.

Напомним, амурчане могут вакцинироваться и ревакцинироваться во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в мобильных медицинских пунктах вакцинации. Уточнить режим работы мобильных пунктов вакцинации можно по номеру – 122.