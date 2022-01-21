Амурский бизнес-омбудсмен Борис Белобородов покинет свой пост из-за «разного понимания задач уполномоченного с властями»

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов решил покинуть свой пост. Сообщается, что он сделает это в феврале после окончания работы над отчетным докладом уполномоченного за 2021 год.

В видеоинтервью Борис Леонидович пояснил свою позицию. Он рассказал, что причиной его ухода стали «разное понимание задач уполномоченного» с властями, а также «ощущение завершенности работы после открытия детских развлекательных центров и игровых комнат после полугода попыток реализовать это разумное и логичное решение».

- Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил мне подумать над этим вопросом. Мне не очень была понятна причина, но мы поговорили, и я принял решение уйти. Потому что при различных подходах к задачам уполномоченного работа не может выполняться на 100% эффективно. Губернатор назначает уполномоченного на должность, он вправе предложить и освободить ее, - рассказал Борис Леонидович.

По словам бизнес-омбудсмена, детская сфера развлечений была закрыта на полгода без открытого представления предпринимательству и общественности количественно измеримых и прозрачных критериев. В попытках разобраться и получить весомые обоснования были пройдены всевозможные инстанции, но только после вмешательства прокуратуры сфера получила разрешение на возобновление работы с 14 января.

Также уполномоченный отметил, что ему «не хватало открытости от представителей власти», решения, касающиеся бизнеса, не всегда принимались с учетом мнения предпринимателей.

- Например, закон о повышении ставки налога на имущество организаций был принят Заксобранием без обсуждения с бизнес-сообществом. Малое и среднее предпринимательство в 2021 году дало прирост налоговых доходов в сумме не менее 800 млн рублей (плюс 20% к объемам 2020 года), и зачем было повышать этот налог в 2022 году на 30% (с 1% до 1,3%), непонятно. На 2023 год заложено и вовсе 2%, то есть «потолок». Учитывая, что базой является кадастровая стоимость недвижимости, сумма налога увеличится ощутимо. Что должно простимулировать такое решение? Повышение войдет в себестоимость товаров и услуг, приведет к росту цен, и за это решение заплатит обычный потребитель и другие предприниматели, - рассказал бизнес-омбудсмен.

Значительную часть интервью уполномоченный посвятил практике работы с предпринимательством трех губернаторов Амурской области: Николая Колесова, Олега Кожемяко, Александра Козлова, а также рассказу о формах работы с малым и средним бизнесом с участием действующего губернатора Василия Орлова. Положительным достижением в пандемию стало введение формата открытых видеоконференций с бизнесом.

Борис Белобородов пояснил, что из Амурской области уезжать не собирается и планирует и дальше оказывать помощь предпринимателям на общественных началах.