В Благовещенске изменят схему движения автобусов

Таких маленьких автобусов будет меньше Фото: архив

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал о грядущей модернизации системы общественного транспорта в городе. Изменения стали ответом администрации на многочисленные жалобы благовещенцев.

- За последние два года в парке муниципальной автоколонны и частных перевозчиков появилось 45 новых автобусов. В ближайшие три года процесс серьезного обновления техники продолжится. Но, к сожалению, ключевые проблемы общественного транспорта в городе одним обновлением не решить. Главные из них - катастрофическая нехватка водителей и хроническое несоблюдение графика перевозчиками.

Справиться с этими бедами поможет КСОТ - комплексная схема организации транспортного обслуживания населения в Благовещенске. В этом документе расписано, как должны выглядеть и ходить автобусы в амурской столице. Согласно ему, в городе нужно уменьшить число маленьких автобусов:

- По расчетам проектировщиков, Благовещенску не нужно много маленьких автобусов, которые все равно не могут забрать одномоментно всех ожидающих пассажиров. Целесообразнее сократить их число и, соответственно, решить проблему с недостающими водителями за счет увеличения вместимости автобусов.

Избавляться также будут от маршрутов, которые дублируют друг друга. А вот время работы автобусов увеличат: самые популярные маршруты станут магистральными и будут работать до 23.00. Точно известно, что одним из них будет № 11, который соединяет густонаселенный микрорайон с центром Благовещенска.

Подробности об изменениях станут известны позднее - ближе к запуску новой системы. Он запланирован на вторую половину июля 2022 года.