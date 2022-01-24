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Здоровье23 января 2022 23:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 января 2022: лечатся от болезни порядка 2 тысяч человек

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 24 января 2022 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В области сформирован запас кислорода в 46,5 тонн

В области сформирован запас кислорода в 46,5 тонн

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О комплексе разворачиваемых в регионе мер противодействия коронавирусу на заседании оперштаба рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Она отметила, что для госпитализации больных и пневмониями в области продолжают функционировать 8 инфекционных и 7 провизорных госпиталей в общем на 1080 коек. Свободный коечный фонд составляет 24,8%.

Сегодня на лечении в медицинских организациях находятся 1953 пациента с СOVID-19 и пневмониями (из них 183 ребенка), в том числе на стационарном лечении 670 пациентов (34,3 %), на амбулаторном - 1283 пациента (65,7%).

- На аппарате ИВЛ находятся 7 пациентов (детей, беременных и послеродовых женщин нет), в реанимации -31 человек. На кислородной поддержке - 348 человек, в том числе четыре ребенка, - прокомментировала Светлана Леонтьева.

Медицинские организации области обеспечены СИЗ, расходными материалами и медикаментами из расчета на месяц при сохранении текущей ситуации. Для организации работы в условиях распространении «омикрон»-штамма организации закупают дополнительный запаса лекарств, СИЗ, дезсредств, расходных материалов в инфекционные госпитали.

В области сформирован запас кислорода в 46,5 тонн. В медицинских организациях области экспресс-тесты имеются в достаточном количестве.

Продолжается работа по организации единого call-центра на базе министерства здравоохранения. Губернатор Василий Орлов поручил ускорить эту работу.

- С высокой долей вероятности ждем «омикрон»-штамм в первой декаде февраля. Осталась всего неделя на подготовку. На что нужно обратить внимание. Как можно быстрее ввести в работу единый call-центр. Привлечь волонтеров для помощи пожилым гражданам. И обязательно оказать дополнительные меры поддержки медикам, обеспечить их горячим питанием, - сказал глава Приамурья Василий Орлов.

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