В Белогорске многодетный отец подозревается в убийстве полугодовалого сына

Следственный комитет выясняет обстоятельства дела Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Белогорске в ночь на 23 января в многодетной семье погиб полугодовалый ребенок. Отец мальчика был недоволен его плачем и уронил его на пол от злости. Сейчас мужчина находится под стражей.

Изначально информация об инциденте появилась в социальных сетях. Тогда стало известно, что многодетный 32-летний отец проснулся от плача своего сына, вынес его в подъезд и после попыток успокоить уронил на ступени. После этого подозреваемый разбудил молодую жену и сообщил ей о произошедшем. Отмечается, что у пары есть ещё четверо детей. Трое из них дошкольники, а самый старший являлся учеником начальных классов.

После произошедшего ребенка успели доставить в больницу Белогорска около 3 часов ночи. У него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, переломы костей и основания черепа. К сожалению, спасти малыш не удалось и он скончался от полученных травм.

Следственный комитет Амурской области уже опубликовал официальный релиз по данному случаю.

- По факту гибели ребенка следственным отделом по городу Белогорск СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а именно «убийство малолетнего», - сообщила пресс-служба ведомства.

Подозреваемый был задержан. Он подтвердил информацию о том, что причиной его действий стал плач сына.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили представители Следственного комитета.