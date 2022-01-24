В Благовещенске эвакуируют 16 школ из-за сообщений о минировании

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Утро понедельника, 24 января, оказалось недобрым для школьников Благовещенска. В 16-ти учебных заведениях города началась эвакуация учеников из-за сообщений о минировании. Родителей попросили забрать детей домой.

По словам очевидцев, в школах работают спецслужбы города. Сообщения о минировании коснулись учебных заведений в разных районах Благовещенска. И родители, и учителя остались недовольны происходящим.

- Не успела до работы доехать, пришлось бежать обратно, отпрашиваться у руководителя, забирать ребенка, возвращать домой. А если бы начальник не отпустил? Раньше было как: эвакуация, школу проверили, детей вернули на уроки. А тут всю первую смену отменили! А у кого-то дети одни дома не могут, что им делать? – негодует мама второклассника Любовь

Педагоги же считают, что подобное негативно сказывается на учебном процессе:

- Подобные «минирования», к сожалению, рано или поздно приведут к тому, что люди не отнесутся серьезно к действительно опасной ситуации. - Кроме того, вызывает вопросы работа служб безопасности. Почему они не могут разыскать и наказать этих шутников? Это мешает учебному процессу. Пропадают уроки, приходится сжимать программу, или исключать некоторые элементы. И, например, некоторых подобные эвакуации пугают. Дети боятся в школу идти, так у меня было в прошлом году.

В администрации Благовещенска сообщают, что сообщения о минировании коснулись 16-ти учебных заведений города. Произошедшее прокомментировал мэр города Олег Имамеев:

- Неделя началась с нехорошего события – сразу по 16 школам поступили сообщения о минировании. Соответствующие службы работают во всех корпусах, детей педагоги переводят в близлежащие здания, - рассказал градоначальник. - Уважаемые родители, сохраняйте спокойствие. Малышей необходимо забрать, детей старшего возраста проконтролировать, чтобы вернулись домой. Приняли решение по этим школам отменить занятия в первой смене. По второй будет понятно после завершения обследования.

По информации градоначальника, сообщения поступили в следующие учреждения: гимназия № 1(ул. Калинина, 13), школа №2, лицей №6, школа 12, школа №17 (ул. Свободная, 33), лицей №11 (ул. Амурская, 151), школа №14 (ул. Фрунзе, 57), школа №15 (ул. Театральная, 276), школа №16 (ул. Институтская, 15),школа №23 (Моховая Падь), школа №24 (с. Белогорье), школа №26, школа №27, школа№ 28 (ул. Студенческая, 43/3), школа №25 (Калинина 130/2, ул. Дьяченко 4), Алексеевская гимназия (ул. Горького, 153).

По информации местных жителей, эвакуации проходят и в некоторых вузах города.

Между тем, сообщения о минировании прокатились по всему Дальнему Востоку. Только во Владивостоке с утра проверили 20 учебных заведений.