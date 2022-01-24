В Благовещенске у 10-летней девочки нога застряла в горячей батарее

Обращаться за помощью к медикам не потребовалось Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Необычная история спасения произошла в амурской столице. У 10-летней девочки нога застряла в горячей батарее. На помощь ребенку пришли спасатели. Для этого даже пришлось отключить тепло в квартире.

В центре ГЗ и ПБ рассказали, что к ним за помощью обратилась мама ребенка. Правда, она сама не знает, как нога девочки оказалась в батарее. Прибыв на место, специалисты поняли, что им не справиться без спецсредств. К тому же у малышки сильно опухла нога. Пришлось перекрывать тепло в квартире, чтобы девочка не получила ожог.

- В первую очередь специалисты охладили застрявшую конечность девочки холодной водой, чтобы ребенок не получил ожоги от горячей батареи. Одновременно была вызвана аварийная бригада, которая перекрыла подачу тепла в квартиру. После чего спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали звенья батареи и освободили ногу.

К счастью, обращаться за помощью к медикам не потребовалось.