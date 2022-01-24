«Выбросить нельзя»: куда в Благовещенске сдавать ненужные вещи и мусор?

Так, мусор мы рассортировали – а куда с ним идти? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Амурской области и ее столице стремительно растет количество людей, которые готовы собирать, сортировать и сдавать ненужные им вещи на переработку. Жители Благовещенска постепенно разбираются в видах пластика, выделяют время для сортировки мусора и все реже выкидывают в мусорное ведро батарейки. Специально для желающих приобщиться к этичному образу жизни, мы подготовили эко-разбор по утилизации ненужных вещей.

Акциям - дорогу!

Самый простой способ избавиться от отходов, пригодных для переработки или повторного использования, - это отнести их на специальные акции, которые проводятся в городе под руководством эковолонтеров.

Правда, перед тем как везти любой мусор для сдачи на вторичную переработку, важно выработать систему сортировки и подготовки вещей. Если вы хотите сдать бутылки, их необходимо вымыть, а затем снять пробку и рассортировать по специальной маркировке, которая обычно есть на этикетке. Если вы несете на акцию батарейки - их нужно очистить от вытекшей кислоты.

Макулатуру необходимо рассортировать на виды, ведь так она гарантированно дойдет до переработки. Для этого нужно обычные листы офисной бумаги отделить от картона, журналов и книг.

А тюбик из-под крема лучше разрезать, вымыть и просушить, чтобы его сразу приняли для отправки на переработку. Запомните: все сырье должно быть сухим и чистым.

Принимают не все

Другим важным моментом будет уточнить список того, что не принимают эковолонтеры. В Амурской области это баночки от йогуртов, сметаны и косметики. Помимо этого, во время акции не берут одноразовую посуду, контейнеры, хрустящие пакеты из-под чипсов, смешанный пластик, изделия из резины, латекса и тетрапак.

Зато у вас уже сейчас охотно примут макулатуру, пенопласт, батарейки, бутылки и крышки от них, а также бахилы. Отнести можно и различные тюбики, банки, части электроприборов, алюминий и железные предметы, а также ячейки от яиц и блистеры от лекарств.

Переработают и используют

Часть собранных отходов отправится на повторное использование в другие регионы. Другая же половина найдет свое применение внутри области. Так, в Свободном делают тротуарную плитку из бутылок и канистр от бытовой химии. А макулатура идет на подложки для куриных яиц.

Стекло отправляется на переработку в Чигири, пенопласт в Благовещенске становится строительными блоками и утеплителем, пластиковые крышечки перерабатываются в бытовые изделия из пластика, а электроприборы разбираются в городе на детали.

Таким образом, можно не волноваться, что весь собранный вами мусор уедет на полигон. Даже если ему не найдут применения в Амурской области, это сделают в Хабаровском крае, Приморье, Московской или Челябинской областях.

Так с чего начать?

Если сортировать все отходы вы пока не готовы, попробуйте разобраться хотя бы с пластиковыми бутылками. Их в городе можно сдать в специальные сетки, которые стремительно появляются во дворах Благовещенска.

Найти такие можно, например, во дворах по адресам: улица Строителей, 79/3, Пушкина, 199/1, а также Пограничная, 124/1. Также сетки имеются на Чайковского, 211, Горького, 139, Шевченко, 18 и около дома 4 на Заводской. Совсем свежие контейнеры появились возле домов 64 и 10 на Пионерской. Появился контейнер и на Игнатьевском шассе, 16/2.

Машина за пластиком приезжает отдельная, а сырье поставляется благовещенскому заготовителю.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Подводя итог, можно отметить, что благовещенцы все больше и больше заботятся о природе и вовлекаются в раздельный сбор мусора. Это подтверждают и итоги акций, которые проводят общественники. Так, только 18 декабря им удалось собрать:

27 килограммов алюминиевых банок;

110 килограммов жестяных банок и железной посуды;

5 мешков по 240 литров с крышками 2HDPE;

10 мешков канистр и флаконов 2HDPE;

4 биг-бэга (мягких контейнера) с бутылками;

1,5 биг-бэга полиэтилена (пакеты и пленка);

8 мешков бахил;

10 пятилитровых бутылок с батарейками;

1 биг-бэг с пенопластом;

20 пакетов со стеклом;

грузовик с картонной и бумажной макулатурой;

2 машины, наполненные пакетами с вещами, которые сразу же отправились в приют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Батарейки - в библиотеку

Расширился и список мест, где жители Благовещенска могут сдать батарейки. Теперь их принимают не только на акциях и в супермаркетах электроники, но и в зданиях городских библиотек. Сдать израсходованные батарейки можно в неограниченном количестве, главное - чтобы они были чистыми.

Работники библиотек готовы принять этот вид опасных отходов по адресам: Красноармейская, 128, Ленина, 72 и 139, Комсомольская, 3, Пионерская, 157, Политехническая, 46, Институтская, 10/1 и Пограничная, 124/3.

Также батарейки собирают в Моховой Пади, Л-2, где расположена библиотека «Багульник». В Плодопитомнике к сбору подключены сельские библиотекари, которые работают на Центральной, 1. В Садовом сдать ненужные батарейки можно по адресу Юбилейная, 3. Жители Белогорья найдут ближайший пункт сбора на Релочной, 22.

КСТАТИ

А что с одеждой?

К сожалению, в Амурской области нет возможности сдать старые предметы гардероба для переработки и производства другой одежды. Да и по России этим занимаются, в большинстве своем, энтузиасты-одиночки. Кто-то производит лоскутные одеяла, другие делают одежду из поношенных свитеров и джинсов. Но что делать с вещью, если тяги к рукоделию нет, а ткань совсем пришла в негодность?

Ответ на это знает старшее поколение, представителям которого словосочетание «пустить на тряпки» знакомо с ранних лет. Одежду действительно можно использовать повторно как приспособление для уборки собственного дома или дачи. Помимо этого, тряпки часто нужны в приютах для бездомных животных. Там футболка или кофта могут стать частью подстилки или перевязочного материала, который будет необходим собаке после операции.

Более новые вещи, еще пригодные к ношению, можно как повторно продать, так и отдать нуждающимся в них людям. Периодически в области проводятся акции сбора одежды, например для пострадавших при пожарах. Таким образом, ваш гардероб очистится, а люди получат пусть и не новые, но необходимые предметы одежды.

Интересно и то, что с недавнего времени ткань принимают и на упомянутых уже акциях по сбору отходов. Взять там все не смогут, но вот чистые и хорошо тянущиеся футболки, платья, юбки, спортивные костюмы, колготки и детский трикотаж заберут. А вот сдать на акцию шапки, белье или шерстяные вещи не получится. В список отказа также пойдут вся верхняя одежда, обувь и аксессуары.