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Происшествия24 января 2022 4:13

Амурский тренер по теннису приставал к 9-летней девочке в поезде, пока она спала

За это он отправится в колонию на 16 лет
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Суд строго наказал преступника

Суд строго наказал преступника

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Белогорске осудили тренера детской секции по теннису. Мужчина обвинялся в сексуальном насилии над 9-летней девочкой. Преступление он совершил еще в 2012 году, во время поездки в поезде.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что в роковой день детско-юношеская команда из областного центра возвращалась с соревнований на поезде Владивосток – Благовещенск. преступник подождал, пока ребенок заснет и, как пишут правоохранители, «воспользовавшись ее сонным состоянием, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил в отношении нее действия сексуального характера, причинив ребенку нравственные страдания».

Суд строго наказал преступника. Тренера приговорили к 16 годам колонии строгого режима с учетом вступления в законную силу приговоров за подобные преступления. Кроме того, мужчину лишили права заниматься педагогической, воспитательной и тренерской деятельностью с детьми на шесть лет.

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