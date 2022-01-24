Амурский тренер по теннису приставал к 9-летней девочке в поезде, пока она спала

Суд строго наказал преступника Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Белогорске осудили тренера детской секции по теннису. Мужчина обвинялся в сексуальном насилии над 9-летней девочкой. Преступление он совершил еще в 2012 году, во время поездки в поезде.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что в роковой день детско-юношеская команда из областного центра возвращалась с соревнований на поезде Владивосток – Благовещенск. преступник подождал, пока ребенок заснет и, как пишут правоохранители, «воспользовавшись ее сонным состоянием, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил в отношении нее действия сексуального характера, причинив ребенку нравственные страдания».

Суд строго наказал преступника. Тренера приговорили к 16 годам колонии строгого режима с учетом вступления в законную силу приговоров за подобные преступления. Кроме того, мужчину лишили права заниматься педагогической, воспитательной и тренерской деятельностью с детьми на шесть лет.