В Амурской области скоро начнут вакцинировать подростов от коронавируса

Точной даты начала прививочной кампании пока нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Амурская область ждет первую партию вакцины от коронавируса «Спутник М». Этот препарат предназначен для зашиты от болезни подростков от 12 до 17 лет. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Вопрос о вакцинации детей задали специалисту во время прямого эфира. Когда точно начнется прививочная кампания, пока неясно, но но заявку уже подали.

- Мы подали заявку на вакцину «Спутник М», пока на тысячу доз. Ещё не получили, есть только разнарядка. Теперь ждём, поступит она в ближайшее время. Ещё раз хочу напомнить, что вакцинация будет добровольной, исключительно с письменного согласия родителей, – рассказала Светлана Николаевна.

Списки на вакцинацию пока не формировали, но известно, что уже поступали обращения от желающих. Сейчас в больницах начали вести листы ожидания для подростков.