Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 января 2022: больше 90% заболевших не делали прививку

Под медицинским наблюдением находится 2669 контактировавших с больными COVID-19 Фото: правительство Амурской области
В Амурской области за прошедшую неделю коронавирус подтвердился у 1167 человек. по информации регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 90,4% не делали прививку.
Показатель заболеваемости составил 149,26 на 100 тысяч населения. Это на 0,4% больше по сравнению с данными предыдущей недели.
Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:
г. Благовещенск – 323 случая
Ивановский район – 89 случаев
г. Свободный – 84 случая
Тамбовский район – 72 случая
Михайловский район – 67 случаев
г. Райчихинск – 46 случаев
Серышевский район – 45 случаев
г. Зея – 41 случай
Благовещенский район – 37 случаев
Мазановский район – 32 случая
Архаринский район – 30 случаев
Константиновский район – 30 случаев
Завитинский район – 29 случаев
г. Тында – 28 случаев
г. Белогорск – 27 случаев
Сковородинский район – 27 случаев
Ромненский район – 25 случаев
Бурейский район – 22 случая
Магдагачинский район – 21 случай
Октябрьский район – 17 случаев
г. Шимановск – 16 случаев
Зейский район – 13 случаев
Свободненский район – 13 случаев
Прогресс – 10 случаев
Селемджинский район – 7 случаев
Тындинский район – 7 случаев
Белогорский район – 6 случаев
Шимановский район – 3 случая
Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:
ОРВИ – 71,1%
пневмония – 28,9%
носительство – 0,0%
Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:
89,0% заболевших – это взрослое население, 11,0% – детское население, из них:
30 - 49 лет – 28,9%
старше 65 лет – 27,2%
50 - 64 года – 25,1%
18 - 29 лет – 7,9%
7 - 14 лет – 4,5%
1 - 6 лет – 4,2%
15 - 17 лет – 1,8%
0 -1 год – 0,4%
На третьей неделе замечено снижение заболеваемости среди детей на 17,9%. Но среди взрослых отмечается рост на 3,2%. Наибольший - среди амурчан старше 65 лет.
Под медицинским наблюдением находится 2669 контактировавших с больными COVID-19.