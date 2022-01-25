Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 января 2022: больше 90% заболевших не делали прививку

Под медицинским наблюдением находится 2669 контактировавших с больными COVID-19 Фото: правительство Амурской области

В Амурской области за прошедшую неделю коронавирус подтвердился у 1167 человек. по информации регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 90,4% не делали прививку.

Показатель заболеваемости составил 149,26 на 100 тысяч населения. Это на 0,4% больше по сравнению с данными предыдущей недели.

Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:

г. Благовещенск – 323 случая

Ивановский район – 89 случаев

г. Свободный – 84 случая

Тамбовский район – 72 случая

Михайловский район – 67 случаев

г. Райчихинск – 46 случаев

Серышевский район – 45 случаев

г. Зея – 41 случай

Благовещенский район – 37 случаев

Мазановский район – 32 случая

Архаринский район – 30 случаев

Константиновский район – 30 случаев

Завитинский район – 29 случаев

г. Тында – 28 случаев

г. Белогорск – 27 случаев

Сковородинский район – 27 случаев

Ромненский район – 25 случаев

Бурейский район – 22 случая

Магдагачинский район – 21 случай

Октябрьский район – 17 случаев

г. Шимановск – 16 случаев

Зейский район – 13 случаев

Свободненский район – 13 случаев

Прогресс – 10 случаев

Селемджинский район – 7 случаев

Тындинский район – 7 случаев

Белогорский район – 6 случаев

Шимановский район – 3 случая

Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:

ОРВИ – 71,1%

пневмония – 28,9%

носительство – 0,0%

Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:

89,0% заболевших – это взрослое население, 11,0% – детское население, из них:

30 - 49 лет – 28,9%

старше 65 лет – 27,2%

50 - 64 года – 25,1%

18 - 29 лет – 7,9%

7 - 14 лет – 4,5%

1 - 6 лет – 4,2%

15 - 17 лет – 1,8%

0 -1 год – 0,4%

На третьей неделе замечено снижение заболеваемости среди детей на 17,9%. Но среди взрослых отмечается рост на 3,2%. Наибольший - среди амурчан старше 65 лет.

Под медицинским наблюдением находится 2669 контактировавших с больными COVID-19.