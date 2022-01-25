В Белогорске подняли плату за отловленных бродячих собак

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В Белогорске вновь подняли вопрос безнадзорных животных. Глава города Станислав Мелюков сделал это после того, как в Забайкальском крае стала бродячих собак напала на первоклассницу, и та умерла. Градоначальник предложил несколько вариантов о том, как можно бороться с бездомными собаками.

Мэр Белогорска подчеркнул, что несколько раз он уже поднимал этот вопрос в соцсетях. Теперь он предлагает посмотреть на принятые в рамках совещания по изменению ситуации решения. Кроме того, он ждет реакции и предложений от горожан.

До 4 февраля он планирует организовать «круглый стол» на тему неотложных мер по ловле безнадзорных собак. Помимо этого, были приняты другие решения:

- изготовление и бесплатная раздача старшим домов ловушек для собак для использования в микрорайонах с наибольшей концентрацией безнадзорных особей;

- приобретение за счет городского бюджета прикормки для поимки собак;

- помощь в транспортировке пойманных особей силами муниципалитета;

- обеспечение видеофиксации ловцам безнадзорных животных;

- повышение вознаграждения за поимку безнадзорной особи с 2 до 4 тысяч рублей;

Также мэр планирует обратиться еще раз в Законодательное собрание Амурской области с инициативой изменения федерального закона «Об ответственности обращения с животными». На эту тему глава Белогорска высказывался в начале месяца:

- Скажу честно, каждый глава с ужасом ожидает новости о том, что у него в городе или районе из-за собак что-то случилось с ребенком. Особенно холодок по спине пробегает после сообщений из других регионов, - писал в соцсетях Станислав Мелюков. - И в связи с этим у меня вопрос: когда принимался закон «Об ответственном обращении с животными», кто и как доказал депутатам Госдумы, что стерилизованные собаки, выпущенные обратно, перестают быть агрессивными? Понятно, что приюты построим, будем содержать, возвращать на место, но решит ли это проблему?

Он запустил опрос по этому поводу в Телеграме. В нем было четыре варианта ответа:

- Ничего не менять, оставить как есть, пусть безнадзорные животные живут на улице;

- надо отметить понятие «возврат в среду обитания» и заменить на «пожизненное содержание в приютах»;

- надо разрешить муниципалитетам умерщвлять бродячих собак, даже если они не агрессивные;

- Надо что-то делать, а что именно – не знаю.

На момент публикации в опросе приняли участие 1 018 человек. За первый вариант проголосовали 2%. Большинство голосов набрал второй вариант – 49%. «За» умерщвление собак 43% и 6% не знают, что делать.

Между тем трагедия в Забайкалье сильно ударила по всем регионам, в том числе, и по Приамурью. В области прошло заседание правительства по этому вопросу. Губернатор Василий Орлов начал его как раз-таки с трагедии, произошедшей у соседей.

- Нас эта тема тоже очень беспокоит – мы неоднократно говорили, что законодательство требует корректировок. У нас в правительстве эту тему курирует зампред Олег Александрович Турков. Я вас попрошу подготовить наши предложения по изменению действующего законодательства в этой части с учётом дальневосточной специфики. Мы выделяем средства из областного бюджета на обустройство межмуниципального приюта в Шимановске, обсуждаем строительство ещё нескольких таких приютов. Работу эту надо усилить, совместно с главами выработать комплекс мероприятий, обратить внимание на наиболее проблемные территории, и через две недели выступить на заседании Правительства по принятым решениям, - поручил глава региона Василий Орлов.