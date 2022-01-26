Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 января 2022: в регионе запустят единый колл-центр

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье продолжается подготовка к созданию единого колл-центра. скоро вызвать врача на дом или обратиться по другим вопросам можно будет по номеру 122.

- Созданы дополнительные рабочие места в помощь действующим операторам. Операторы единого колл-центра смогут получить обратную связь не только с пациентами, но и с медицинскими организациями. Смогут переключать звонящих по ряду вопросов напрямую в поликлиники. Начинаем с консультирования пациентов по вопросам коронавирусной инфекции, по маршрутизации пациентов, работаем с обращениями, помогаем получать результаты ПЦР-тестов. Отработаем новую систему сначала в Благовещенске. Потому как именно здесь ждем основной рост обращений, рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Кроме того, в области лечебные учреждения готовятся к подъему заболеваемости в связи с распространением омикрон-штамма. Планируется увеличить число выездных бригад до 307 штук, 89 из которых будут педиатрическими. В инфекционных госпиталях планируется развернуть до 4700 коек (сейчас их 1080). Создан запас кислорода.