В аварии в Амурской области погибла сотрудница полиции, сын женщины пострадал

По факту ДТП проводится проверка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авария с автомобилем полиции произошла в Амурской области вчера, 25 января. По информации регионального УМВД, это случилось около 23:30 на федеральной трассе в 10 километрах от села Базисное Шимановского района. Автомобиль УАЗ, принадлежащий ОМВД России по Магдагачинскому району, столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка служебного автомобиля – начальник группы ЭКН ОМВД России по Магдагачинскому району, еще двое сотрудников – полицейский (водитель) и оперуполномоченный ОУР получили травмы. Также в аварии пострадал 19-летний сын погибшей сотрудницы.

По предварительной информации, служебный автомобиль столкнулся со стоящим на повороте неисправным грузовиком.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

В полиции отметили, что если в аварии будет виновен сотрудник органов, то его уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

По информации прокуратуры Амурской области, водитель был пьян. Ведомство также начало проверку по этому факту.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится уголовное дело, возбужденное по факту ДТП следственными органами по ч. 4 ст. 264 УК РФ.