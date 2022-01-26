Посмеяться, задуматься и побывать в сказке: что приготовили благовещенские театры на этой неделе

Только в театре можно получить колоссальную гамму эмоций Фото: Амурский театр Драмы

Культурный отдых в амурской столице немыслим без похода в театр - и не только потому, что ходить особенно некуда. Только в театре можно получить столь колоссальную гамму эмоций: радость, тоска, легкая и светлая грусть здесь соседствуют с восхищением актерской игрой и детским восторгом от декораций. Какие постановки заслуживают вашего внимания, читайте в нашей афише.

Комедия о вечном

Николай Гоголь писал комедию «Игроки» (12+) в XIX веке, но темы, поднимаемые в ней, трогают нас до сих пор. Это подтверждает и успех произведения на амурских подмостках: одноименная постановка (12+) появилась в репертуаре театра драмы весной 2021 года, и ее до сих пор регулярно можно увидеть в афише.

В комедии автор размышляет о природе лжи, об искаженном взгляде на порядочность и совесть в обществе. Действие происходит в провинциальной гостинице, где встречаются карточные шулеры высочайшей квалификации. Они объединяются, чтобы обыграть местного помещика, заложившего имение из-за свадьбы дочери, с помощью крапленых карт. И если представить на месте помещика какого-нибудь предпринимателя, то легко мысленно перенести события пьесы в наши дни.

Бессмертность поднятых вопросов в Амурском областном театре драмы подчеркнули декорациями - они очень современные, абстрактные, выполненные преимущественно из металла. Контрастно на их фоне выделяются костюмы героев в стиле родного для Гоголя XIX века. Однако такое сочетание не отталкивает, а лишь больше погружает в действие спектакля.

Убедиться в этом зрители смогут совсем скоро - 27 января в 18.00.

Ночь в одном действии

События следующей истории под названием «Весы» (16+) разворачиваются уже в современном антураже: Россия, случайный родильный дом, приемный покой, ночь. Четверо мужчин маются, волнуются, сомневаются, ждут, когда на свет появятся их дети. И постепенно понимают, что эта ночь вполне может стать самой важной в их жизни.

Это первая постановка в Амурском областном театре драмы, которая создана по пьесе Евгения Гришковца - российского драматурга и театрального режиссера. Оригинал написан в узнаваемой авторской манере: о сложном и вечном говорится простыми словами, понятными каждому. Оттого и постановка получилась бесконечно трогательной и способной отыскать путь к сердцу любого зрителя.

Оценить талант Гришковца, режиссера-постановщика Роберта Салахова и занятых в спектакле актеров можно 28 января в 18.30.

Ирония женской любви

Детектив, который откроет тайны дамских сердец, - так можно окрестить постановку «Восемь любящих женщин» (16+). Как подсказывает название, в центре сюжета окажутся девочки, девушки, женщины и бабушки. Всех их связывает близость к некоему богатому мужчине, который трагически погибает в самом начале спектакля.

Итак, Рождество, роскошный дом - а хозяин убит ножом в спину. Совершить преступление могли только восемь находившихся в здании женщин: жена, дочь, падчерица, теща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы. Каждая из них отрицает причастность к кровавой драме и утверждает свою любовь к погибшему. Но постепенно завеса тайны приподнимается и оказывается, что мотив можно найти у любой из них.

Какая же из героинь виновна? Ответ на этот вопрос будет дан во время постановки 29 января в 18.00.

Легендарная сказка

Зима неразрывно связана в наших мыслях с Новым годом, а Новый год - со «Щелкунчиком» (0+). Неудивительно, что в январе в театре драмы решили показать именно эту волшебную сказку.

Мы привыкли думать, что сказка эта предназначена, прежде всего, для девочек. Еще бы - ведь сюжет рассказывает о приключениях такой же девчонки, подразумевает любование красивыми платьями и не менее красивой историей любви.

Но не стоит забывать о том, что по мере развития истории герои будут сталкиваться с серьезными опасностями, а за таким интересно будет наблюдать, в том числе, и мальчишкам!

Поверьте, свое в «Щелкунчике» найдет любой ребенок, и приводите их на спектакль в это воскресенье, 30 января, в 12.00.

Лихое приключение

Еще один спектакль, который западет в душу мальчишкам и девчонкам постарше - комедия плаща и шпаги «Рыцарские страсти» (12+). Начитанный зритель наверняка углядит в ее основе «Ромео и Джульетту» (12+), но пусть вас это не смущает: в этой истории романтическую линию дополнят интриги, провокации и звон шпаг, а финал будет крайне неожиданным.

Обратимся к деталям. Завязка спектакля выглядит так - две семьи, длящаяся четыре века вражда и молодые люди, влюбляющиеся друг в друга, несмотря на предрассудки. Вокруг них и закручиваются события: юноша и девушка мечтают быть вместе, родственники пытаются их разлучить, а любовная линия быстро превращается в треугольник.

Как распутаются все хитросплетения? Смотрите 30 января в 18.00.

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Занимательный отдых в библиотеках

Здесь можно не только почитать книги, но и получить новые знания

Библиотеки Благовещенска регулярно организуют немало увлекательных акций, бесед, творческих часов. Эта неделя не станет исключением: в плане - исторические экскурсы, онлайн-встречи, лекции и бенефисы. Остановимся на них поподробнее.

Память о блокаде

На этой неделе отмечается важная для каждого россиянина дата: 27 января - День воинской славы России. В 1944 году в этот день была полностью снята блокада Ленинграда.

В память об этом 27 января библиотека им. Б. Машука в инстаграм-аккаунте @b.mashuka организует исторический обзор «Животные-герои в блокадном Ленинграде» (6+).

А в библиотеке «Багульник» в Моховой Пади проведут беседу «Письма Тани Савичевой из блокадного Ленинграда» (6+). Здесь 27 января в 15.00 покажут и обсудят видеосюжет, посвященный детям блокадного Ленинграда.

Час мужества «Был город-фронт, была блокада» (12+) организуют в тот же день в 16.00 в библиотеке «Центральная». Участникам встречи расскажут об испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города.

Вперед, в Страну чудес!

А еще 27 января исполняется 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла.

Познакомиться с творчеством писателя можно будет в этот день в 11.00 в библиотеке им. Б. Машука - здесь состоится бенефис книги «Зимние чудеса с Алисой…» (6+). Детям расскажут о личности Кэрролла и о том, как он работал над самыми известными своими произведениями.

Библиотека «Дом семьи» тоже не забыла о дне рождения писателя. В субботу, 29 января, библиотекари организуют для ребят настольную игру «Чаепитие у Безумного Шляпника» (6+). Начало намечено на 16.00.

Открывая таланты

Немало занятий запланировано и для тех благовещенцев, которые хотят попробовать себя в новом виде творчества или рукоделия: шитье, лепке, видеосъемке. Посетить мастерские можно в выходные.

В субботу, 29 января, в 15.00 библиотека «Центральная» зовет задабривать символ наступившего года. Для этого на творческой мастерской «Тигр - символ 2022 года» (0+) ребятам помогут слепить полосатого хищника из пластилина. Поделку, конечно же, можно будет забрать домой.

Днем позже, 30 января в 13.00, благовещенцев ждет урок «Предметная видеосъемка» (0+). В библиотеке детского развития им. П. Комарова детей и подростков научат правильно подбирать ракурсы и расскажут про необходимое для хорошей съемки оборудование и освещение. Закреплять знания будут на практике.

Наконец, в 14.00 в тот же день пройдет мастер-класс «Нитка. Иголка. Фетр» (6+). В библиотеке «Дом семьи» дети познакомятся с правилами обращения с иголкой и освоят базовые приемы шитья на лоскутах ткани. Занятие вводное - кружок можно посещать на регулярной основе, постепенно осваивая все более сложное шитье.

Важно! На мероприятия рекомендовано предварительно записаться по телефонам: «Багульник» - 49-49-23; «Центральная» - 49-49-06; библиотека им. Б. Машука - 49-49-08; «Дом семьи» - 49-49-16; библиотека им. П. Комарова - 49-49-15.