В минсельхозе Приамурья рассказали, почему в регионе так дорого стоят овощи

На цену овощей влияет товарное состояние и подготовка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время амурчан стала сильно возмущать стоимость овощей, в том числе, капусты и картофеля. На эту тему прямой эфир провел министр сельского хозяйства Олег Турков. Чиновник рассказал, почему цены так сильно выросли, и кто за этим должен следить.

К примеру, оказалось, что к оптовой стоимости овощей добавляются еще и затраты перекупщиков и торговой сети. Это и влияет на цену.

- Вырастил фермер продукцию, продал ее оптовикам. Оптовики положили на нее свои затраты, плюс прибыль, которую они считают нужным. Здесь нет понятия нормативной прибыли, она формируется на основе спроса и предложения. Они продали эту продукцию по оптовым ценам в торговые сети. Те, соответственно, тоже в виде торговой наценки наложили свои затраты, плюс прибыль, – пояснил Турков.

Между тем он отметил, что правительство не регулирует торговые сети и оптовых перепродавцов. Те никак не нарушают законодательство, а следят за их действиями антимонопольщики.

Но министр признал, что цены на овощи действительно значительно выросли, и даже привел в пример статистику. Так, по сравнению с январем 2021 года, картофель подорожал на 73%, капуста на 120%, а морковь - на 92,5%. Подорожали и другие продукты – «по объективным причинам». На овощи повлиял, в том числе, и паводок: из-за него фермеры не выполнили план. Появился дефицит сельскохозяйственной продукции. Например, из-за наводнения пропала треть урожая картофеля.

Сильно разнятся цены на разных торговых точках – в небольших магазинах, супермаркетах, на рынках.

- Морковь в торговой сети по минимальной цене можно купить и за 120 рублей, а можно и за 162 рубля. Свеклу можно купить за 67 рублей, можно за 86 рублей. В одной и той же торговой сети. Люди, посещающие наши микрорынки и ВДНХ, могут купить картофель дешевле - за 65 рублей. Капусту, если не лень идти, можно не покупать за 122 рубля в магазине, а на рынке за 90 рублей, морковь - за 80 рублей. А кто-то морковь за 160 рублей покупал в торговых сетях, - рассказал Олег Турков.

По его словам, на цену овощей влияет товарное состояние и подготовка. Например, за мытые и сортированные овощи просят больше, но на вкус они одинаковые.