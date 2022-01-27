Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 января 2022: в регионе болеют 24 ребенка

Дети переносят заболевание штаммом «омикрон» в более легкой форме Фото: Иван МАКЕЕВ

Об особенностях течения коронавируса у детей, о том, как ее выявить и о самых действенных способах профилактики COVID-19 рассказала заведующая педиатрическим отделением поликлиники №1 детской городской клинической больницы Екатерина Нерода.

- Несомненно, заболеванию новой коронавирусной инфекцией подвержены и дети. Болеют они в более легкой форме, потому что в большинстве случаев не отягощены тяжелыми хроническими патологиями и поэтому переносят коронавирусную инфекцию легче. А дети с хроническими патологиями, такими как патологии бронхолегочной системы, аллергические патологии, ожирение, сахарный диабет переносят инфекцию намного тяжелее, чем дети здоровые, - делится опытом Екатерина Нерода.

Сегодня из числа маленьких пациентов поликлиники №1 детской городской клинической больницы болеют коронавирусом 24 ребенка. Врачи фиксировали спад заболевания за время новогодних каникул.

- Максимум заболевших у нас был в октябре-ноябре прошлого года – это порядка 220 детей. С конца ноября заболеваемость пошла на спад. Сейчас мы работаем в штатном режиме, - отмечает Екатерина Владимировна. – В области распространяется новый штамм инфекции. По опыту коллег отмечу, что дети переносят заболевание штаммом «омикрон» в более легкой форме, не так как «дельта» штамм, который поражает бронхолегочную систему и вызывает пневмонию. Сейчас заболевание чаще проходит в форме ОРВИ: температура 38-39 градусов, насморк, кашель, озноб. Но важно выявить заболевание в первые дни и сразу начать лечение, для того чтобы не допустить развития тяжелых последствий.

В детской поликлинике напоминают, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ в учреждении каждый день тестируют на COVID-19 детей с ОРВИ, гриппом и пневмонией.

- В пик подъема заболеваемости максимально за день брали более 180 мазков из зева и носа на COVID-19 методом ПЦР и порядка 130 методом ИХА. Сейчас за день работы берем от 1 до 10 мазков методом ПЦР и порядка 40 методом ИХА. Метод ИХА – экспресс-тест, врачи используют при выезде к пациентам на дом, - подчеркнула Екатерина Нерода.