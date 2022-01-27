В Амурской области начали вакцинировать детей от коронавируса

Комбинированная векторная вакцина предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В детских поликлиниках Приамурья началась вакцинация от COVID-19. По информации министерства здравоохранения, в регион поступило 720 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак-М». Препараты и уже перераспределены в детские поликлиники. Комбинированная векторная вакцина предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет.

- В каждом конкретном случае решение о вакцинации несовершеннолетнего будет приниматься лечащим врачом при наличии письменного согласия родителей, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Записаться на вакцинацию можно, обратившись лично или позвонив в регистратуру детской поликлиники, к которой прикреплен несовершеннолетний.