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Здоровье27 января 2022 0:33

В Амурской области начали вакцинировать детей от коронавируса

Больше 700 доз вакцины «Спутник М» распределили по поликлиникам
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Комбинированная векторная вакцина предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет

Комбинированная векторная вакцина предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В детских поликлиниках Приамурья началась вакцинация от COVID-19. По информации министерства здравоохранения, в регион поступило 720 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак-М». Препараты и уже перераспределены в детские поликлиники. Комбинированная векторная вакцина предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет.

- В каждом конкретном случае решение о вакцинации несовершеннолетнего будет приниматься лечащим врачом при наличии письменного согласия родителей, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Записаться на вакцинацию можно, обратившись лично или позвонив в регистратуру детской поликлиники, к которой прикреплен несовершеннолетний.

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