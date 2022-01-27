Улицу Мухина отремонтируют до конца в 2022 году

Фото: администрация Благовещенска

В правительстве Амурской области прошло заседание на тему грядущей дорожно-ремонтной кампании. Она традиционно стартует весной и продлится минимум до середины осени, а то и дольше - в 2021 году

некоторые работы завершались аж в декабре.

- В этом году завершим комплексный ремонт улицы Мухина, на которой сети уже обновлены. В центре внимания транспортный узел на подходах к Зейскому мосту, тут необходимо сделать не только Горького, но и все второстепенные улицы для распределения трафика движения при запуске моста, - заявил глава региона Василий Орлов.

Помимо улицы Мухина, в плане на 2022 год, опубликованном на сайте администрации города Благовещенска, указана и улица Ленина. В порядок хотят привести участок от Театральной до Шимановского. Более подробный список дорог, которые будут ремонтировать в этом году, опубликуют весной.

Тем не менее, уже сейчас известно - благовещенцев ждут неудобства: есть еще неотремонтированные коммунальные сети, для работы с которыми потребуется перекрывать целые улицы. С другой стороны, власти рассчитывают привести их в порядок раз и надолго - так, чтобы не возвращаться на эти участки в течение долгих лет. Посмотрим, удастся ли.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году в нормативном состоянии были 64% дорог Благовещенска, в 2021 году - 79%, а к 2024 году по плану должны быть все 85%.