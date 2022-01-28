Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 января 2022: порядка 59 тысяч человек заболели в регионе

Фото: правительство Амурской области

По информации амурского управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 151 жителя региона. Из них 118 человек не привиты против COVID-19 . Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %.

У 126 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (83%), у 25 – в виде пневмонии (17%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 58 709 случаев, показатель заболеваемости составляет 7509,02 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 638 078 человек, в том числе за последние сутки – 3 504.