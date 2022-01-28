Без крова и шанса: В Благовещенске приостановлена работа приюта «Благодать»

Центр социальной адаптации и реабилитации закрылся ещё в октябре Фото: пресс-служба УФССП по Амурской области

В октябре прошлого года благовещенский городской суд приостановил деятельность центра социальной адаптации и реабилитации «Благодать». В здании были выявлены нарушения пожарной безопасности. Все постояльцы приюта вынужденно покинули приют.

Журналист «Комсомолки» поговорил с председателем центра Виталием Скрылевым и узнал, где сейчас находятся нуждающиеся в помощи люди и планирует ли приют возобновить свою работу.

Исправить не могут

Причиной закрытия здания приюта стало нарушение требований пожарной безопасности. А именно: отсутствие эвакуационных выходов и источников противопожарного водоснабжения, а также то, что в процессе эксплуатации здания было изменено его функциональное назначение. Деятельность центра «Благодать» по решению суда была приостановлена на 30 суток. Однако уже конец января, а приют так и не работает. Почему так сложилось, рассказал Виталий Скрылев:

- Невозможно всё устранить. Для этого надо либо обладать денежными средствами, либо поддержкой от государства. Во-первых, главное требование - это установить гидрант. А что такое гидрант на Пятой стройке? Там нет коммуникаций, холодная вода не подведена. Пожарные сказали: «Установите емкости». На это потребуется полтора миллиона рублей.

Конечно, у работников приюта таких денег нет. Другие нарушения устранить можно, но без установки гидранта это не имеет смысла.

- Большая проблема, и для нас невыполнимая, - дополнил председатель.

Выгнали на улицу

С такой проблемой в центре столкнулись не в первый раз. Раньше приют располагался в обычной квартире. Была идея - открыть место, где можно накормить, помыть и переодеть людей. А потом отправлять их в белогорский приют для бездомных «Надежда».

Через некоторое время у «Благодати» появилось своё здание. Оно было в плачевном состоянии, но работники центра его отремонтировали. Там появились первые постояльцы, а за ними пришли и пожарные с первыми требованиями - установить сигнализацию, огнетушители, покрыть крышу специальной жидкостью. Все выполнялось. Но, по словам Виталия Скрылева, с каждым годом требования становились все жестче и жестче. Проблему с гидрантом приюту уже не удалось решить. И на основании постановления суда в этот же день судебными приставами было возбуждено исполнительное производство.

Виталий признаётся, что людей застали врасплох.

- Мы не до конца понимали решение суда, не думали, что все произойдет так мгновенно. Суд вынес постановление, и уже через час приехали приставы. Время было вечернее, кто-то уже лежал в кровати и готовился ко сну. Приехали приставы - человек 10 с дубинами - и потребовали освободить здание. За окном - октябрь. Прохладненько, знаете ли,- с иронией вспоминает председатель центра.

Повезло, что было куда отправить людей. Инвалидов в тот же вечер отвезли в приют в Благовещенске. Других постояльцев направили в центр «Доброта». К счастью, и транспорт нашелся. Как отметил Виталий, всё благодаря неравнодушным людям.

Продолжают помогать

Руководитель центра рассказал журналисту «Комсомолки», что здание, в котором был приют, продали.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, стоит отметить, что деятельность центра ограничена, а не остановлена. Волонтёры продолжают помогать всем нуждающимся, просто уже в другом формате. Они выезжают на место, кормят и направляют людей в другие приюты и соцзащиту.

Виталий Скрылев поделился, что проблема бездомных людей остро стоит на социальной повестке в России. По наблюдению волонтёра, с каждым годом на улице оказывается всё больше граждан. Однако благодаря центрам социальной адаптации и реабилитации у них появляется шанс вернуться к нормальной жизни.

Лилия ФОМИНА

КОНКРЕТНО

Как помочь?

Наверняка у многих не раз возникало желание помочь бездомному человеку, но из-за незнания, как правильно это сделать, всё останавливалось на пассивном сочувствии. Именно это мы и обсудили с руководителем центра «Благодать», подготовив для вас подсказки.

Задай вопрос

Первое, что нужно сделать, это расспросить бездомного, что с ним случилось. Есть те, кто уже давно на улице. Они живут этим, приспособились к такому образу жизни.

- Как тот мужчина из Усть-Ивановки, который выкопал себе яму и жил там, - привёл пример Виталий Скрылев. - У нас были такие, которые жили и в колодцах. Когда спрашиваешь их: «Как тебе было?», ответы получаешь неоднозначные. Да, говорит, зимой холодно, есть и притеснения, но в целом нормально. Питаются они с помоек. И, как правило, это категория людей, у которых проблемы с алкоголем. А есть другой пример - вахтовики. Приехал на работу, выпил, а его обокрали. И он остался без денег и документов. Им нужна помощь.

Деньги или еда?

Вечный вопрос: «А можно ли бездомному оказать финансовую помощь?» Разбираемся с экспертом.

- Деньги давать нельзя. С большой вероятностью они пойдут на сигареты и алкоголь. Лучше вызвать такси, посадить этого человека и отправить его на Школьную, 7 (в центр «Надежда». - Ред.). Но сначала надо позвонить, ведь в связи с коронавирусными ограничениями появились новые правила, на основе которых принимают людей. Можно зайти в магазин и купить человеку еду. Других вариантов нет, - рассказал Виталий Скрылев.

Найди помощь

Следующий шаг - позвонить в ближайшие центры помощи. Например, в «Доброту». Связаться с ними, поставить их в известность. Если это выходной день, то можно позвонить в приюты. В Благовещенске это центр «Надежда», у них есть транспорт, чтобы забрать бездомного.

Запишите контакты:

• Приют «Надежда», 2-й переулок Энергетиков, 16. Тел. 8-914-604-68-52

• Центр «Доброта», ул. Рабочая, 95. Тел.: 8 (4162) 44-01-12, 8 (4162) 44-01-75.

По указанным номерам можно также получить консультацию о помощи бездомному человеку, находящемуся в пределах Амурской области.