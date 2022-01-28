Амурчанин стал лучшим следователем России

Фото: УМВД России по Амурской области

Лучший следователь в России работает в Приамурье. Им оказался молодой сотрудник МВД Павел Чередниченко. Он победил в конкурсе среди российских коллег, показав самый высокий результат – 22 раскрытых уголовных дела за 2021 год. Такого не было ни у кого из конкурсантов.

Мечта детства

По мнению Павла, участие в конкурсе, который, к слову, включал в себя еще две номинации, явилась проверкой качества его повседневной работы.

- Победа показала уровень моих знаний, навыков и умений. Она настроила меня на позитив, дала стимул для покорения новых высот, нацелила на дальнейшее совершенствование моего профессионального мастерства, - отметил Чередниченко.

Своеобразный квалификационный экзамен в роли участника ведомственного конкурса молодой следователь сдал всего лишь после двух с небольшим лет работы в системе МВД. Сюда он пришел осенью 2019 года, окончив юридический факультет Амурского госуниверситета и отслужив в рядах Вооруженных Сил РФ.

О работе следователя Павел мечтал с детства, которое провел в Якутии. Отличный пример ему подала мама – юрист по второму образованию. Мальчик часто помогал ей в делах, живо интересуясь всем, что происходило вокруг, постепенно вникая в специфику практики правоведения и постигая азы законодательства. Кроме того, он всегда с удовольствием смотрел фильмы и телепередачи о судьях, адвокатах, следователях и оперативниках, еще больше проникаясь романтикой профессии.

Первое дело – с поддержкой

Отучившись в ВУЗе, Павел остался в Приамурье. Работу следователя начал в благовещенском отделе МВД, расследовал дела общеуголовной направленности. В служебный процесс включился сразу. Особых трудностей с адаптацией у молодого специалиста не возникло. Помогали вливаться и наставники. С их поддержкой Павел и раскрыл свое первое дело.

- Оно было несложное, сначала думал, сам с ним справлюсь, но пришлось попотеть и обратиться за советом к старшим коллегам, - поделился воспоминаниями следователь. – Это была кража ноутбука в пивбаре, где компания проводила время. Один из мужчин незаметно забрал гаджет своего товарища, чтобы потом продать, но не успел. Виновного привлекли к уголовной ответственности.

После этого в производстве Чередниченко была масса других уголовных дел, с расследованием которых он справлялся гораздо легче и более профессионально.

Специалист для «дистанционки»

Примерно через год молодого, но перспективного сотрудника заметили и пригласили на службу в следственное управление областного УМВД, где создали новое специализированное отделение. Туда как раз срочно требовался грамотный юрист для расследования преступлений против собственности в сфере IT-технологий.

В новом для себя направлении Павел освоился быстро. С завидным рвением и усердием, тратя много личного времени, начал бороться с дистанционными мошенниками, которые стали бичом современного общества.

Как считает Чередниченко, таких преступлений становится больше из-за людской доверчивости. Поэтому и профилактика не помогает. По его мнению, амурчане верят всему, что видят в Интернете или слышат по телефону, легко ведутся на уговоры мошенников, их пустые обещания, а также паникуют, узнав о несуществующей на самом деле угрозе их вкладам.

Важное дело

В апреле 2021 года следователь Чередниченко расследовал одно серьезное, очень запутанное и труднопредсказуемое дело. Сидевший мужчина из колонии написывал амурчанкам на сайтах знакомств, представляясь отцом-одиночкой, и просил денег – мол, ситуация в жизни сейчас сложная.

С ноября 2019 по июль 2020 он обманул четырех женщин, которые переводили ему от 8 до 25 тысяч рублей. На эти деньги посредники покупали мужчине продукты и некоторые вещи первой необходимости, которые переделали в колонию. Всего доверчивые дамочки перевели мошеннику 80 тысяч рублей.

Все эти факты как отдельные пазлы следователь собирал в ходе кропотливой и напряженной работы, а в единую картину их удалось сложить только к концу предварительного расследования.

- Сложность расследования и сбора доказательств заключалась в том, что обвиняемый отбывал срок в местах заключения, откуда к тому же сбежал в период проведения следственных действий и какое-то время находился в розыске. Так же по делу проходило очень много свидетелей и потерпевших. Из них была выстроена целая цепочка непонятной на первый взгляд мошеннической схемы. Разобраться во всем этом было очень трудно, - поделился своими впечатлениями Павел Чередниченко.

Молодой, но авторитетный

Сегодня молодой лейтенант Чередниченко пользуется в коллективе заслуженным уважением и авторитетом. Руководство и сослуживцы отзываются о нем как об очень исполнительном, дисциплинированном, вдумчивом и старательном сотруднике, профессионале своего дела.

У самого Павла нет и тени сожаления о выбранной когда-то стезе. Наоборот, он полон сил, оптимизма и желания работать в следствии несмотря на трудности, которые часто приходится преодолевать, работая без сна и отдыха.

- Я целенаправленно шел в следствие, так как считаю, что именно тут самая насыщенная работа. Здесь сотрудники находятся с уголовным делом от начала до конца. Это то, что мне всегда было интересно, по душе и сейчас. Такую работу я не променяю ни на что, - твердо сказал Павел Чередниченко.

В планах лучшего следователя страны – продолжать заниматься важным для себя и общества делом, повышать квалификацию и, конечно же, двигаться вверх по карьерной лестнице. Поддержку своим стремлениям он находит со стороны родителей и любимой девушки, с которой рассчитывает в ближайшей перспективе создать крепкую семью.