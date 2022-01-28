Неговорящая девочка с ДЦП теперь может общаться с помощью компьютера

Фото: правительство Амурской области

Наставники «Кванториум-28» помогли Наташе, девочке с ограниченными возможностями здоровья, освоить трекер глаз: теперь она сможет общаться с помощью компьютера. С просьбой настроить оборудование и обучить работе с ним попросила мама юной амурчанки. У Натальи ДПЦ -девочка передвигается с помощью коляски, не может говорить и испытывает сложности в коммуникации. В VR лаборатории детского технопарка есть аналогичное оборудование, и наставники помогли девушке.

- Трекеры для глаз фиксируют, куда смотрит человек и работают аналогично курсору мышки: если ты задержал взгляд на экране на определенное время - как правило, секунда, - происходит виртуальное нажатие кнопки мыши. Одинарный, двойной клик, левая и правая клавиша — все настраивается в параметрах, - рассказывает наставник направления VR/IT Денис Хрущев. - Чтобы набрать сообщение, нужно развернуть на экране виртуальную клавиатуру. Таким образом можно печатать фразы и предложения: значит, Наталья сможет без посторонней помощи общаться в соцсетях и мессенджерах.

Такой трекер можно установить на любой компьютер с операционной системой Windows: здесь предусмотрен соответствующий функционал.

- У Натальи есть свой трекер, мы установили его на один из компьютеров технопарка, протестировали и предложили ей попробовать напечатать сообщение. Это поначалу непросто даже для здорового взрослого человека, нужны регулярные тренировки. Но Наташа - большая молодец, она очень старалась, и у нее неплохо получилось. Мы планируем провести еще несколько индивидуальных занятий, чтобы в дальнейшем она могла использовать трекер на своем домашнем компьютере.

По словам мамы девушки, такие занятия очень важны для категории людей с подобными проблемами: они способствуют социализации ребенка.