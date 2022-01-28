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Здоровье28 января 2022 7:04

Жители Благовещенска столкнулись со сбоем работы QR-кодов

Приложение не распознает код
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Проблема произошла из-за обновлений данных на портале госуслуг

Проблема произошла из-за обновлений данных на портале госуслуг

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 27 января у жителей Благовещенска происходят сбои в системе работы QR-кодов. При попытке распознать его, приложение выдает ошибку и сообщает о том, что код не найден. При этом сертификат должен действовать продолжительное время.

Горожане рассказывают, что из-за этого в кафе и торговых центрах образовались большие очереди. Кому-то приходилось покинуть место, потому что распознать сертификат так и не получилось.

На горячей линии нам рассказали, что проблема произошла из-за обновлений данных на портале госуслуг. Старые, сохраненные на телефоне QR-коды перестали действовать. Новые версии подгрузились автоматически онлайн. Остальным пришлось заново скачивать сертификаты или делать скриншоты.

Тем, кто пользуется распечатанными свидетельствами о вакцинации или перенесённом заболевании, следует снова обратиться в МФЦ. Там документ распечатывают бесплатно.

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