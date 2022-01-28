Юной благовещенке с ДЦП срочно нужно собрать деньги на дорогостоящую реабилитацию

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В Благовещенске объявлен сбор средств на реабилитацию для маленькой Миланы. В этом году девочке предстоит пройти несколько дорогих реабилитаций. Первая запланирована на 14 февраля. До нужной суммы Семья девочки поделилась, что им осталось найти 930 тысяч рублей.

В год и восемь месяцев врачи диагностировали у Миланы спастическую диплегию - форму ДЦП, проявляющуюся в нарушении функционирования мышц верхних и нижних конечностей. Два с половиной года занятий у этого бойца позади. Ее родители все равно верят, что скоро малышка сможет ходить сама. Для этого нужно продолжать реабилитации.

- К сожалению, мы не справляемся своими силами, пока мы заработаем миллионы, будет упущено время, и могут случиться откаты. Нам нельзя терять ни дня, результаты нужно закреплять и совершенствовать, - рассказал папа девочки.

В этом году у девочки в планах четыре поездки в реабилитационные центры. Три из них будут в Томске, одна - в Казани. Общая сумма сбора на все процедуры – 1 339 900 рублей. Сейчас семье нужно еще 930 тысяч рублей.

Каждый может помочь Милане и подарить ей шанс начать ходить.

Реквизиты:

4276030013408402 Щербанёва Виктория Темуровна (мама, Сбер)

5536914000996193 Щербанёва Виктория Темуровна(мама, Тинькофф)

Они привязаны к номеру: 8-962-294-37-66