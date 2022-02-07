Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 февраля 2022: интенсивность распространения «омикрона» в области нарастает

Изменилась структура вируса Фото: Олег Укладов

Оперативную информацию об эпидобстановке в Амурской области рассказала руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперативного штаба. По ее словам, на территории региона отмечается прирост заболеваемости коронавирусом. Максимальные темпы прироста в Благовещенске, Свободном, Тынде и Константиновском районе.

Растет количество заболевших среди детей 7-14 лет. По этой причине переведено на дистанционку больше 4 000 школьников. За неделю эта цифра выросла на две тысячи.

Рост заболевших отмечается и в возрастных группах от 18 до 49 лет. На амбулаторном лечении находится 75% от общего числа заболевших.

- Это ещё раз говорит о том, что идет более легкое течение и основная нагрузка ложится на амбулаторно-поликлиническую сеть. Основная доля заболевших – не привитые, - подчеркнула Ольга Курганова.

Изменилась структура вируса. В 90% случаев заболевание протекает по типу ОРВИ. В два раза - до 9,8% - снизилось протекание ковида в виде внебольничных пневмоний, остальные случаи – бессимптомно. Уменьшилось число случаев с тяжелым течением заболевания.

- Тем не менее доля внебольничных пневмоний остаётся достаточно высокой. Говоря о ситуации с «омикроном», хочу подчеркнуть - интенсивность распространения нового штамма в области нарастает. Циркуляция «дельты» ещё сохраняется, и этим обусловлены тяжёлые формы в виде пневмоний. Превалирование «омикрона» даёт высокий прирост заболеваемости. Прогнозируем, что последующие две недели – шестая и седьмая – будут пиковыми по распространению омикрона, - сообщила главный санитарный врач области.

Было отмечено, что ряд коммерческих лабораторий не производит выгрузку результатов лабораторных ПЦР исследований в единую базу на Госуслугах. Руководитель регионального Роспотребнадзора подчеркнула, что согласно внесённым изменениям в постановление Правительства РФ № 452, все медицинские организации, которые проводят лабораторные ПЦР-исследования и исследования методом ИХА (экспресс-тесты), в 100% случаев должны «выгружать» их в единую базу данных.

Решением оперативного штаба на территории Амурской области будут приостановлены до особого распоряжения, проведение спортивных мероприятий межрегионального уровня (с участием спортсменов из других субъектов Российской Федерации).