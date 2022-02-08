Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 февраля 2022: число заражений стремительно растет

На пятой неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей Фото: минздрав Амурской области
В Амурской области резко «подскочило» количество заражений коронавирусной инфекцией. Если 4 февраля выявили 213 случаев, что, в целом, было средней цифрой за последнее время, то 5 февраля это число возросло до 411, а 6-го – до 837. За последние сутки, 7 февраля, было зарегистрировано 649 заболевших.
Между тем в Приамурье за прошедшую неделю выявили 1183заболевших новой коронавирусной инфекцией. Большая часть пациентов не вакцинированы – 90,3%. То есть 115 амурчан заразились после прививки.
По данным амурского управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 150,31 на 100 тысяч населения, что больше уровня прошлой недели на 7,7%.
Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:
г. Благовещенск – 417 случаев;
г. Свободный – 262 случая;
Сковородинский район – 58 случаев;
г. Белогорск – 48 случаев;
Ивановский район – 48 случаев;
г. Тында – 47 случаев;
Серышевский район – 40 случаев;
Магдагачинский район – 37 случаев;
Благовещенский район – 24 случая;
Михайловский район – 21 случай;
Тамбовский район – 21 случай;
г. Зея – 20 случаев;
Завитинский район – 20 случаев;
Константиновский район – 16 случаев;
Октябрьский район – 14 случаев;
Свободненский район – 12 случаев;
Бурейский район – 11 случаев;
г. Райчихинск – 10 случаев;
г. Шимановск – 10 случаев;
Ромненский район – 9 случаев;
Зейский район – 8 случаев;
Мазановский район – 8 случаев;
Тындинский район – 7 случаев;
Прогресс – 5 случаев;
Белогорский район – 5 случаев;
Архаринский район – 3 случая;
Селемджинский район – 2 случая;
Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:
Госпитализировано с COVID-19 в медицинские организации - 18,9%.
ОРВИ – 89,7%
пневмония – 9,8%
носительство – 0,5%
Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:
83,4% заболевших – это взрослое население, 16,6% – детское население, из них:
30-49 лет – 39,4%
50-64 года – 17,7%
старше 65 лет – 13,1%
18-29 лет – 13,3%
7-14 лет – 10,2%
1-6 лет – 3,4%
15-17 лет – 2,7%
0-1 год – 0,3%
На пятой неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей. У взрослых отмечается снижение заболеваемости на 4,9%.