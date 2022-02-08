Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 февраля 2022: число заражений стремительно растет

На пятой неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области резко «подскочило» количество заражений коронавирусной инфекцией. Если 4 февраля выявили 213 случаев, что, в целом, было средней цифрой за последнее время, то 5 февраля это число возросло до 411, а 6-го – до 837. За последние сутки, 7 февраля, было зарегистрировано 649 заболевших.

Между тем в Приамурье за прошедшую неделю выявили 1183заболевших новой коронавирусной инфекцией. Большая часть пациентов не вакцинированы – 90,3%. То есть 115 амурчан заразились после прививки.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 150,31 на 100 тысяч населения, что больше уровня прошлой недели на 7,7%.

Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:

г. Благовещенск – 417 случаев;

г. Свободный – 262 случая;

Сковородинский район – 58 случаев;

г. Белогорск – 48 случаев;

Ивановский район – 48 случаев;

г. Тында – 47 случаев;

Серышевский район – 40 случаев;

Магдагачинский район – 37 случаев;

Благовещенский район – 24 случая;

Михайловский район – 21 случай;

Тамбовский район – 21 случай;

г. Зея – 20 случаев;

Завитинский район – 20 случаев;

Константиновский район – 16 случаев;

Октябрьский район – 14 случаев;

Свободненский район – 12 случаев;

Бурейский район – 11 случаев;

г. Райчихинск – 10 случаев;

г. Шимановск – 10 случаев;

Ромненский район – 9 случаев;

Зейский район – 8 случаев;

Мазановский район – 8 случаев;

Тындинский район – 7 случаев;

Прогресс – 5 случаев;

Белогорский район – 5 случаев;

Архаринский район – 3 случая;

Селемджинский район – 2 случая;

Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:

Госпитализировано с COVID-19 в медицинские организации - 18,9%.

ОРВИ – 89,7%

пневмония – 9,8%

носительство – 0,5%

Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:

83,4% заболевших – это взрослое население, 16,6% – детское население, из них:

30-49 лет – 39,4%

50-64 года – 17,7%

старше 65 лет – 13,1%

18-29 лет – 13,3%

7-14 лет – 10,2%

1-6 лет – 3,4%

15-17 лет – 2,7%

0-1 год – 0,3%

На пятой неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей. У взрослых отмечается снижение заболеваемости на 4,9%.