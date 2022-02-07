Один из вузов Благовещенска перешел на дистанционное обучение до конца месяца

Фото: пресс-служба АмГУ

Амурский госуниверситет в Благовещенске до конца месяца перешел на дистанционное обучение. Такое решение руководство учебного заведения приняло из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается в официальном постановлении ректора.

- Несомненно, что обеспечение безопасности ваших жизней и здоровья является высшим приоритетом. В этой связи, учитывая совокупность сложившихся обстоятельств, мной было принято решение о временном переводе обучения студентов до 27 февраля включительно в дистанционный формат, - говорится в документе ректора Андрея Плутенко.

В вузе отметили, что будут следить за ситуацией и при улучшении вернуться к очному формату. Информацию обещают публиковать на сайте учреждения и в соцсетях не позднее чем за 7 дней до даты перевода.

В других вузах переходить на дистанционку пока не планируется.