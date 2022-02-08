Благовещенцы ринулись в поликлиники и образовали огромные очереди

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Жители областного центра жалуются на очереди в поликлиниках города. Обращения поступают с начала недели — с того времени, когда в медучреждениях приостановили плановый прием.

С одной из жалоб в редакцию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что во второй детской поликлинике очень много людей. Такое столпотворение не обрадовало горожанку.

- О какой социальной дистанции идет речь? Отправляют детей на рентген, тут же в соседний кабинет сидят студенты с температурой. Со слов врача, те, у кого температура выше 38 градусов, идут домой, остальные остаются в очереди. Мы ведем в поликлинику здоровых детей, а по факту цепляем ещё больше заразы.

Женщина прислала в редакцию фото происходящего. На них видно, что коридор поликлиники сильно заполнен, заняты стулья и лавочки.

Вчера, 7 февраля, мы обратились в минздрав за комментарием. Ответ так и не поступил.

Еще хуже ситуация в детской поликлинике №1. Коридор в этом учреждении забит еще больше. Очевидцы говорят, что здесь собрались все — и те, кто температурит, и те, кто кашляет, и даже те, кто, возможно, болеет коронавирусом.

- Очереди всюду, в первой на Калинина, в микрорайоне на Кантемирова, на Дьяченко, врачи на больничном, в регистратурах ругань, невозможность и нежелание помогать пациентам, – поделились жители города.

Не лучшая ситуация и во взрослых поликлиниках. Люди говорят, что в очередях им приходится стоять по несколько часов. В четвертой поликлинике народ и вовсе ждет на улице: в помещении не хватило места, а в учреждении под номером 1 ситуация получше — пациенты сидят в подвале.

Минздрав высказался по ситуации только на пресс-конференции, прошедшей накануне.

- Призываем максимально не создавать очереди, особенно людям, у которых уже выставлен диагноз «коронавирусная инфекция», все-таки вызывать врачей на дом. Если температура 39 держится больше двух дней – вызывать скорую медицинскую помощь, - отметила министр Светлана Леонтьева.