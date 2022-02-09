Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 февраля 2022: больше 500 подростков сделали прививку

Фото: минздрав Амурской области

В девяти районах Приамурья полностью потратили первый компонент вакцины «ГамКовидВак-М», предназначенной для детей от 12 до 17 лет. Об этом на заседании областного правительства рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

По последним данным полный курс вакцинации от коронавируса прошло 74,7% от плана. От совокупного взрослого населения процент охвата составляет 59,8 %.

В целом по области вакцинация идет медленными темпами, хотя некоторые районы и города делают успехи.

- Активно продолжается на территориях, где есть такая возможность, вакцинация на дому, - уточнила Светлана Леонтьева. - За последнюю неделю Свободненская поликлиника таким образом вакцинировала 197 человек (всего дома за этот период было привито 292 амурчанина). Неплохие темпы по вакцинации в общественных местах показывает Белогорская больница. Они привили 360 человек, всего же в общественных местах получили вакцину 576 амурчан.

Полный курс вакцинации за неделю прошло чуть больше 2 тысяч человек. Ревакцинировались более 5 тысяч. В общей сложности ревакцинацией охвачено почти 87 тысяч жителей области.

На сегодняшний день в наличии в медорганизациях области 134 683 тысяч доз вакцины четырех видов. Всего в регион поступило 635 030 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Первый компонент вакцины «Спутник М» для подростков реализован почти на 80%. В большинстве районов вакцинация детей первым компонентом завершилась или близится к завершению.

- Единственный район, где не привился ни один подросток – это Магдагачинский. Хотя мы вакцину распределяли по листам ожидания. Через три неделю все привитые подростки получат второй компонент. Мы должны реализовать вакцину полностью. Получили не так много, всего 720 комплектов, - рассказала Светлана Леонтьева.