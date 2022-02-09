«Северный узор»: выставка эвенкийских мастеров открылась в Благовещенске

Многое можно узнать на выставке «Северный узор» (0+) Фото: Оксана Шишенко

Культурные учреждения города продолжают радовать жителей и гостей амурской столицы интересными мероприятиями. А мы с радостью делимся ими с вами, чтобы вы не заскучали на этой неделе.

Секреты севера

Что означают традиционные узоры народов Севера, и как они украшают костюмы жителей тайги; рукавицы кокколо´и обувь оленеводов. Как построены эвенкийский чум и нарты, и для чего используется береста в сумках для переноски и хранения продуктов инмэ´к - это и многое другое можно узнать на выставке «Северный узор» (0+), которая открылась 4 февраля в Амурском областном Доме народного творчества.

Посетителями экспозиции уже стали порядка 3 000 амурчан - на протяжении семи месяцев выставка путешествовала по городам Амурской области. В рамках проекта проводились интерактивные экскурсии, мастер-классы, тематические занятия по изобразительному творчеству и краеведению. Теперь увидеть уникальные экспонаты смогут и благовещенцы.

Изделия 25 мастеров декоративно-прикладного искусства Амурской области из Зейского, Селемджинского и Тындинского районов, а также Республики Саха (Якутия) представлены в новом выставочном пространстве в рамках Года культурного наследия народов России.

Около 50 экспонатов, изготовленных в традиционной, смешанной и авторской техниках из природных и современных материалов, знакомят с аутентичным миром «оленных людей» - эвенков, коренного народа Приамурья.

Экспозицию дополнили изделия мастеров из Благовещенска – Сергея Клещева, участника Второго Всероссийского виртуального конкурса народных мастеров «Русь мастеровая», и Ольги Сергиенко – автора Приамурской глиняной игрушки. Оба мастера - победители IV Всероссийского конкурса «Дальний Восток мастеровой». В их работах отражена тема Севера.

Работа выставки организована с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора, действующих в период пандемии коронавируса.

Выставка открыта до 4 марта 2022 г.

АОДНТ: г. Благовещенск, ул. Горького, 129.

На экскурсии нужно записаться. Для этого звоните по телефону: 8 (4162) 777-819. По нему готовы и ответить на интересующие вопросы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Не хотите на спектакль?

Амурские театры не остаются в стороне, и тоже готовят для зрителей интересную программу. Рассказываем, когда и на какую постановку сходить.

Для самых больших…

В четверг, 10 февраля, актеры Амурского областного театра драмы приготовили для вас спектакль «Пиковая дама» (12+). Это драма в одном действии по одноименной повести Александра Пушкина. На сцену ее перенесла режиссер Ольга Веровчук. Постановку покажут на сцене в 18.00.

В пятницу, 11 февраля, в 18.30 актеры готовы показать вам комедию в двух действиях «Игроки» (12+). Зрителей ждет спектакль по пьесе Н. В. Гоголя, в которой автор размышляет о природе лжи, искаженном взгляде на порядочность и совесть в обществе. Действие происходит в провинциальной гостинице, где встречаются карточные шулеры высочайшей квалификации. Они объединяются, чтобы сорвать «большой куш», обыграв местного помещика...

В субботу, 12 февраля, на сцене возродится еще одна известное произведение. Благовещенцы смогут насладиться постановкой «Евгений Онегин» (12+). Это самый масштабный спектакль Амурского театра драмы и, пожалуй, самый яркий на сегодняшний день - зритель сможет погрузиться в онегинскую эпоху.

А в воскресенье вас ждут целых две постановки! Первая - «Тайна лебединого озера» (6+) - состоится в 12.00. Сюжет спектакля – классическая история по мотивам балета П.И. Чайковского. Однако она дополнена оригинальной линией в стиле косплей-фэнтези: в центре внимания острые взаимоотношения трех королевств – Грон, Радроган и Плиар. История о том, как злой колдун Норд, король клана Радроган, превратил принцессу клана Плиар и ее фрейлин в лебедей.

Амурские театры не остаются в стороне, и тоже готовят для зрителей интересную программу Фото: Амурский театр драмы

В 18.00 актеры предстанут перед гостями в ироническом детективе «Восемь любящих женщин» (16+). Сюжет пьесы развивается в духе лучших детективных романов. В загородной вилле восемь женщин готовятся отмечать Рождество, но праздник омрачен убийством хозяина дома: его тело обнаружено в кабинете с ножом в спине. Под подозрением находится каждая из присутствующих. В процессе поиска убийцы начнут обнаруживаться очень интересные факты, которые вполне могут разрушить все приличия благопристойного семейства…

...и самых маленьких

В Амурском театре кукол тоже есть, чем занять зрителя. Только юного. Утром в субботу, 12 февраля, ребятам покажут спектакль «Небывальщина или Забавные потешки» (0+) по мотивам русских народных сказок, пословиц, поговорок и потешек, а так же по произведениям Константина Ушинского и Льва Толстого. Начало в 11.00. Не опаздывайте!

Чуть позже начнется спектакль для тех, кто немного старше и серьезнее - «Мертвые души» (12+). Здесь отражены самые разные характеры и личности, города и веси проносятся перед взором героя своего времени — Чичикова, и снова и снова раскидывает крылья птица-тройка…

В воскресенье, 13 февраля, в 13.00 покажут «Зимовье зверей» (0)+ - спектакль по мотивам известной русской народной сказки. Но это не просто пересказ хорошо известного сюжета: создатели спектакля придумали мастерский постановочный ход, который позволяет из современной жизни взглянуть по-новому на всё, что происходит в сказке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какие еще мероприятия можно посетить?

Культурно-образовательная программа «Этночас ровно в час»: «День маленьких перевоплощений»

Интерактивное мероприятие по мотивам эвенкийских сказок + мастер-класс

12 февраля в 13.00

Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского

ул. Ленина, 165

6+

«Знакомьтесь, музей!»

Обзорная экскурсия по экспозиции и выставочным залам

12 февраля в 15.00

Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского

ул. Ленина, 165

12+

Лаборатория юного историка: «Слов драгоценных клады. Письменность»

Экскурсия по выставкам, мастер-класс по письму пером

13 февраля 10.00-12.00

Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского

ул. Ленина, 165

6+

«Традиции чаепития в купеческом доме»

Интерактивная экскурсия

Откуда «пришел» чай в Россию? Кто и как пил чай на Руси? Особенности купеческого чаепития и правила чайного этикета.

12 февраля в 12.00

Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова»

ул. Краснофлотская, 131/1

6+

«Истории из купеческого сундука»

Интерактивное мероприятие

Таинственный купеческий сундук… Много интересного он хранит. Узнать историю города Благовещенска через старинные предметы быта из купеческого сундука - это реально! Итак, начинаем…

13 февраля в 16.00

Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова»

ул. Краснофлотская, 131/1

6+