В амурском минздраве заявили, что люди не привыкли к электронным больничным, поэтому создают большие очереди в поликлиниках

Поток пациентов в поликлиниках снижается Фото: минздрав Амурской области

В министерстве здравоохранения Приамурья объяснили журналистам, откуда в поликлиниках такие большие очереди, на которые жалуются многие горожане. Об этом специалисты говорили сегодня, 9 февраля, на пресс-конференции. Первый замминистра минздрава Оксана Химченко отметила, что столпотворение в детских учреждениях напрямую связано с закончившимся карантином.

Другие специалисты - руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова и глава регионального ФСС Наталья Хурещева - также обратили внимание на то, что поток пациентов в целом уже снижается.

Оказалось, что проблема возникла из-за того, что пациенты не готовы к электронным больничным, им куда привычнее бумажный формат.

- Мы провели информационную работу, что не нужно приходить за больничным листом и за справкой. Но некоторые настаивают, что хотят прийти, чтобы врач посмотрел и дал документ, что мы здоровы, - рассказала замминистра здравоохранения Амурской области.

Ольга Курганова, в свою очередь, напомнила родителям, что если их ребенок был на карантине, а теперь выздоровел, то ему ненужны справки - в образовательных учреждениях их не требуют.

Также специалисты отметили, что для получения больничного листа необходим первичный осмотр врача.

- Делается запись в журнал вызовов поликлиник, что пациент обратился, и уже на уровне поликлиники делают сортировку вызовов и выходят на связь с пациентом и решают вопрос индивидуально. Но хочу сказать, что первичный осмотр должен быть. Совсем дистанционно открыть больничный лист мы не можем, – прокомментировала Оксана Химиченко.

Плохо себя чувствующие благовещенцы могут позвонить по телефону 122 и рассказать о своем состоянии.