Трехлетнему Артему из Тамбовки нужно больше 150 тысяч рублей на реабилитацию

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Маленькому Артему из села Тамбовка нужна помощь. Мальчику необходимо пройти реабилитацию, а для этого нужно собрать средства, которые не по силе семье. Тогда у малыша появится возможность ходить и играть, как у других ребят.

Любовь, мама мальчика, рассказала, что при рождении он получил травму. Из больницы его выписали с диагнозом «церебральная ишемия второй степени», дыхательной недостаточностью, переломом левой ключицы и кровоизлиянием в надпочечник. Доктора поставили парнишке несколько неутешительных диагнозов - церебральную депрессию новорожденного, судороги.

- Когда ровесники ловко вставали на ножки, Артём выгибался от тонуса, не в силах справиться с непослушным телом. Диагноз ДЦП нам поставили в детской областной больнице только после года, – вспомнила Любовь.

И вот после этого мальчика постоянно отправляют на занятия: в бассейн, на тренажеры, уроки со специалистом. Это дает результат: за два года Артем научился самостоятельно переворачиваться и сидеть, а сейчас даже пытается встать.

- Путь, который мы выбрали, совсем не лёгкий. Но я верю, именно этот путь приведёт нас к заветной цели. 11 апреля Артёма ждут на следующей реабилитации, ему необходимы занятия. Сын растёт, ДЦП не дремлет. На его маленькие плечи свалился сложный диагноз. Поэтому вместо обычного детства малыш борется за первые шаги, – поделилась Любовь.

Сейчас семье необходимо собрать больше 150 тысяч рублей. Деньги пойдут на консультацию невролога, занятия с логопедом-дефектологом, ЛФК, оккупационную терапию рук, мобилизацию суставов, специальный массаж в томском центре «Шаг вперед».

Все, кто готов помочь хоть небольшой суммой, может отправить деньги по реквизитам:

427-603-001-459-6064

Номер для связи: 8 (914) 606-78-61 - Любовь, мама Артёма.