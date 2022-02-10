Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 февраля 2022: в регионе меняется тактика ведения противоковидных мер

Изменения коснулись и карантина в школах и детских садах Фото: архив

На пресс-конференции в региональном Правительстве рассказали о текущей ситуации с коронавирусом, новых правилах и форматах работы. Сейчас ситуация на территории Амурской области оценивается как сложная.

- По совокупности признаков мы оцениваем ситуацию, складывающуюся в регионе, как управляемую и контролируемую, несмотря на всю сложность. Мы ведем мониторинг циркуляции штамма «омикрон». Ведется планомерная работа по отбору проб для проведения секвенирования, по итогам которого определяется, какой штамм превалирует на территории области. В конце прошлого года до 80% превалировал вариант «дельта», который характеризовался тяжелой формой течения болезни. С 12 января этого года отмечается начало циркуляции нового штамма «омикрон». В первые недели это были единичные случаи, затем по мере миграционных процессов и нарастания эпидситуации отмечаем, что 50% от отобранных проб говорят об активной фазе циркуляции «омикрона». Мы видим это по образцам биоматериалов амурчан, вернувшихся из-за рубежа и других регионов РФ, - рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Как рассказала специалист, заболеваемость новым штаммом COVID-19 характеризуется отличительной клинической картиной.

- Это, прежде всего, быстрая интенсивность заражения и короткий инкубационный период. От суток до трех проявляется вся клиническая картина. Люди жалуются на головную боль, усталость, незначительное повышение температуры, насморк и боль в горле. Выздоровление наступает, как правило, достаточно быстро и легко, но тут отметим, что данная ситуация наблюдается у тех, кто привит или ранее переболел, у таких людей уже на третий день вирус отходит. «Омикрон» чувствителен именно к верхним рецепторам дыхательной системы, поэтому мы видим клинические проявления именно такого характера. В легкие он не спускается и, соответственно, пневмония появляется достаточно редко. Но отмечу, что полностью от штамма «дельта» мы не освободились, поэтому риски сохраняются.

Наблюдения за циркуляцией нового штамма «омикрон», анализ клинической ситуации, а также оценки ученых медиков способствовали принятию решений об изменении тактики ведения противоэпидемических мероприятий, в том числе на федеральном уровне.

- Четвертым постановлением главного санитарного врача РФ изменена тактика по отношению к контактным лицам. Исходя из короткого инкубационного периода, теряет смысл проведения всех противоэпидемических мероприятий по контактным лицам. Если человек был в контакте с заболевшим, то в течение суток он проявляется - заболевает, либо переносит заболевание без клинических проявлений. Вот этим обусловлены изменения, которые произошли. Также в настоящее время санитарными правилами предусмотрено, что если человек с положительным результатом и клинической картиной наблюдается у врача в течение семи дней и клинических проявлений у него нет, то он может быть выписан. В том случае, если человек стал себя чувствовать лучше раньше семидневного периода, на третий день проводится тестирование, по его результатам человека выписывают.

Также Ольга Курганова отметила, что изменения коснулись и карантина в школах и детских садах области:

- В школах и детских садах ранее при выявлении одного больного ребенка класс переводился на карантин. Сейчас тактика меняется, в том случае, если в классе, группе отсутствует более 20% детей по причинам заболевания, то на класс или группу накладывается карантин на семь дней. Тактика такая же, как при ОРВИ.

На текущую ситуацию по заболеваемости накладывается то, что 6-7 недели для Приамурья традиционно являются пиковыми по заболеваемости ОРВИ и гриппом – это фиксируется многолетними наблюдениями Роспотребнадзора. В связи с этим необходимо соблюдать все меры профилактики – ношение защитных масок, социальное дистанцирование, вакцинация. Если все-таки избежать заболевания не удалось, то необходимо позвонить в Call-центр или поликлинику и вызвать врача на дом.

- Пациент звонит по номеру 122, говорит о том, что заболел. Специалистами делается запись в журнал вызовов, информация передается в поликлинику, а далее с каждым пациентом выстраивается работа индивидуально. Отмечу, что первичный осмотр в любом случае должен быть произведен медицинскими работниками, а также ПЦР тестирование. Совсем дистанционно больничный лист оформить не получится. В дальнейшем пациент ведется по средствам телемедицинских технологий, при использовании мессенджеров или звонков - до выздоровления пациент ведется дистанционно. Если после семи дней пациент выздоровел, то мы закрываем больничный лист дистанционно – пациентам не нужно приходить на приём, больничный лист автоматически отправляется работодателю и в Фонд социального страхования. Участия пациента в получении бумажного документа не нужно. Для этого приходить в поликлинику нет необходимости, - подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения области Оксана Химиченко.

Система электронного документооборота при формировании электронных листков трудоспособности для Приамурья не новая.

- С 1 февраля этого года у нас в работе учитываются только электронные листки нетрудоспособности. Учитывая этот фактор, была налажена система обмена данными между медицинскими организациями и Фондом социального страхования. Мы видим листок нетрудоспособности уже в момент его оформления. Этот механизм отработан. Возможно, есть вопросы к работодателям, которые до сих пор просят привычный для них формат - больничный лист. Хотя вся эта информация есть в личном кабинете застрахованного лица на портале Госуслуги, - отметила управляющий регионального отделения Фонда социального страхования Наталья Хрущева. - Мы не ожидаем трудностей и задержек по выплате пособий по нетрудоспособности. Мы готовы к увеличенному объему получаемых реестров. Сроки выплаты пособий, как и раньше, 10 дней.