Почему в Приамурье многодетным не хотят давать земельные участки?

С проблемами в получении земельных участков стакиваются не только жители Благовещенска, но и всей Амурской области Фото: герой публикации

По закону, многоногодетные семьи из Амурской области имеют право на бесплатный земельный участок. Казалось бы, прекрасная мера поддержки, а главное, нужная! Но вот только в реальности картина далека от идеала. Чтобы получить заветные гектары, семьям нужно сильно постараться.

Пробивали себе путь

Многодетная семья Устимовых получила земельный участок в 2016 году, отстояв в очереди три года. Проблемы с инфраструктурой улицы Сотника Травина дали о себе знать с самого первого дня. Там не было даже электричества.

- Сами отсыпали дорогу, оплачивали работу на тракторе. Вот так мы пробивали себе путь. Дом запитали от бензогенераторов, потому что не было света. Установили солнечные батареи, и у нас работала «центробежка». Но батареи украли. Обратились к губернатору. Ладно, дорогу мы пробили сами, надеялись, что хотя бы с электричеством помогут, - вспоминает многодетная мама Людмила.

Тогда семье сказали, что до их участка не хватает 300 метров, чтобы провести электричество бесплатно. Платная услуга обошлась бы Устимовым в 700 тысяч рублей. Благо, спустя две недели после обращения Людмилы к губернатору электричество всё же провели.

Однако на этом проблемы не закончились. Участок, который выделили семье, совершенно не отвечает требованиям по благоустройству. Детям приходится добираться в школу и возвращаться домой по обочинам дорог. А до ближайшей автобусной остановки почти три километра.

- У нас тут озеро недалеко. Весной, если оно переполняется, вода идёт со всех сторон. Домой тяжело подъехать, вызываем трактор. Нам обещали асфальт, но до сих пор ничего не сделали. К тому же сами дороги очень узкие. Если ребёнок идёт, он старается двигаться по обочине, что провоцирует водителей машин постоянно сигналить. Страшно, - поделилась амурчанка.

Людмила добавила, что недавно ей пришел ответ от прокуратуры. Там пояснили, что дорогу должны сделать в 2022 году. Правда, семья сильно не надеется, подобные обещания они уже слышали.

- Когда мэр Благовещенска ещё не был избран на должность, он приезжал, говорил, что поможет нам. Но прошло уже достаточно времени, а особого прогресса мы так и не увидели. Живём в городе, а ощущения такого нет. Я вынуждена забирать детей из школы и следить за ними, чтобы они не поранились и спокойно добрались до дома, - поделилась многодетная мама.

А как дела в области?

По последним данным, в Благовещенске земельных участков ожидает еще 696 многодетных семей, при этом часть из них состоит в реестре с 2015 года. В мэрии отметили, что количество территорий, на которых возможно образовать земельные участки, невелико.

- Администрацией города Благовещенска разработана дорожная карта по обеспечению многодетных семей земельными участками, согласно которой запланирован ряд мероприятий. В частности, внесены изменения в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты в части выдачи ЕДВ без очереди, - прокомментировали в администрации Благовещенска.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в администрациии городов Амурской области, что узнать, как с землей для многодетных обстоят дела у них.

В Белогорске для бесплатного получения земельного участка на учете состоит 101 семья, из них: для индивидуального жилищного строительства - 48, для ведения садоводства - 53. За 2021 год было выдано три земельных участка. В администрации города рассказали, почему не все семьи могут получить заветный участок. Дело в том, что свободные территории располагаются в зонах, подверженных затоплению во время наводнений. располагающиеся в территориальной зоне.

А вот в Свободном с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 61 человек.

- На сегодняшний день предоставить земельные участки всем гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, не представляется возможным. Все земельные участки, планируемые к предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, формируются в основном из земель, на которых расположен ветхий жилой фонд, планируемый к сносу, в связи с чем большинству земельных участков требуется проведение не только кадастровых работ по образованию, но и процедур по переселению граждан, сносу объектов и их списанию, - пояснили в администрации Свободного.

Дошло до прокуратуры

Оказалось, что с проблемами в получении земельных участков стакиваются не только жители Благовещенска, но и всей Амурской области. Люди получают земли на болотах, пустырях, без какого-либо намёка на наличие инфраструктуры и коммунальных удобств – дорог, тепла, водоснабжения, электричества. И это, не говоря о больницах, школах и детских садах в шаговой доступности.

В прокуратуре Амурской области в декабре прошло совещание по вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям. Там рассказали, что с начала реализации программы в реестры включено амурских 2406 семей, из которых земельные участки получили только 1372 семьи. А количество необеспеченных земельными участками семей составляет 1032.

В ходе совещания главы городов и районов рассказали о работе, которую планируют для решения этой проблемы. После совещания сотрудники ведомства предложили местным органам власти установить дополнительные меры поддержки многодетным семьям.

- После того, как прошло совещание, всем было направлено поручение о принятии исчерпывающих мер в целях защиты прав многодетных семей на получение земельных участков. Прокуроры провели проверки, и результатом стало направление в суды исковых заявлений о возложении на органы местного самоуправления обязанности решить эту проблему. На сегодняшний день имеются судебные решения по Свободному, Шимановску, Тынде. Они были вынесены не так давно, но где-то уже вступили в силу и должны исполняться. Вопрос находится на контроле прокуратуры, - прокомментировали в ведомстве.

В прокуратуре считают, что раз судебные решения уже есть, количество земельных участков, которые предоставляют многодетным семьям, будут увеличиваться, а их очередь начнет сокращаться.

А что говорит мэрия?

В администрации Благовещенска признают, что действительно на территории города не так много свободных земельных участков, отвечающих всем требованиям.

- Именно поэтому за счет средств из областного бюджета горожанам предоставили такую меру поддержки как земельный сертификат, чтобы многодетная семья могла получить эквивалентную сумму и выбрать себе земельный участок в другом месте, вложиться в реконструкцию своего дома или внести первоначальный взнос по ипотеке, - прокомментировали в пресс-службе города.

В администрации также рассказали, что сейчас проводится работа по расширению земельных участков. С администрацией Благовещенского района обсуждается передача определённого количества участков, которые смогут отдать благовещенцам на эти цели.

- На текущий год будет сформировано 64 земельных участка для дальнейшего предоставления многодетным семьям. Впервые в этом году для решения проблемы администрацией города инициирована процедура передачи земельных участков из собственности Благовещенского района в собственность города Благовещенска в селе Новотроицком, - подытожили в администрации города Благовещенска.