Пенсионер с инсультом получил ожог в Амурской областной клинической больнице

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В Благовещенске прокуратура проводит проверку из-за получения пенсионером ожога. Дело в том, что 70-летний мужчина поступил в Амурскую областную клиническую больницу с инсультом, а в медучреждении получил ожог.

Стало известно, что мужчина частично парализован после инсульта. Пенсионера перевели в отделение неврологии для восстановления. Через несколько дней родственники позвонили в больницу, чтобы узнать, как амурчанин себя чувствует, а в ответ услышали, что у него ожог руки.

Как рассказали сами медики, мужчину положили около батареи, о которую он и ожегся. Пенсионера осмотрел хирург, подтвердил первую степень ожога. Мужчину переложили на другое место. Однако родственники недовольны. Так как мужчина не мог говорить после болезни, то и не мог позвать на помощь. Жалобы горожане отправили в минздрав и прокуратуру.

Сейчас состояние мужчины удовлетворительное. Специалисты прокуратуры проверяют исполнение законодательства об охране здоровья граждан, по результатам проверки дадут оценку работе медперсонала.

В областном министерстве здравоохранения тоже начали служебное расследование.