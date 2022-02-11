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Здоровье11 февраля 2022 0:31

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 февраля 2022: за сутки заболели больше тысячи амурчан

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 11 февраля 2022 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: минздрав Амурской области

Фото: минздрав Амурской области

За минувшие сутки Амурская область снова поставила антирекорд по заболеванию коронавирусом. Диагноз поставили 1 154 жителям региона. По информации управления Роспотребнадзора, из них 923 человека не привиты против COVID-201. Темп прироста за последние сутки составил 1,8 %.

У 1142 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (99%), у 12 – в виде пневмонии (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 64 665 случаев, показатель заболеваемости составляет 8270,81 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 683 750 человек, в том числе за последние сутки – 3 314.

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