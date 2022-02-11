В Приамурье принято решение переводить на дистанционку группы, если у 20% инфекционная болезнь

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области зафиксирован скачок заболеваемостью коронавирусом. Информацией об эпидобстановке в регионе поделилась руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперштаба.

- Говоря о динамике эпидемического процесса, отмечаем интенсивный подъем заболеваемости, - отметила главный санитарный врач. – В целом на территории региона напряженная ситуация, но она ожидаемая и прогнозируемая. По нашим предположениям, она сохранится не менее двух недель, поэтому все те мероприятия, которые введены распоряжением губернатора, продолжают действовать.

На этой неделе среди взрослого населения зафиксирован рост в 3,7 раза. Максимально уязвимая возрастная группа - 18-29 лет, здесь рост отмечен более чем в четыре раза. В 5,7 раз увеличилось количество заболевших среди детей. Наиболее интенсивный рост в возрастной группе 15-17 лет - в 9,1 раз.

Прирост заболеваемости в два и более раза замечен на 22 административных территориях. Максимальная заболеваемость – 75,3% - отмечается в Благовещенске, Свободном, Тынде, а также в Сковородинском и Тамбовском районах.

Значительно изменилась структура заболевших – по типу ОРВИ заболевание протекает у 97%. Доля внебольничных пневмоний сократилась до 3% – такого показателя не было за весь эпидемический период.

Амбулаторное лечение получает 91% заболевших.

- Это еще раз говорит о том, что у нас идёт интенсивная циркуляция «омикрона», - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

С этой недели в связи с изменением законодательства переводят на дистанционку/ карантин в случае, если на занятиях нет 20% детей в группе или в классе из-за инфекционного заболевания – ОРВИ, гриппа, коронавируса. Сейчас на карантин перевели около 2 000 детей, неделю назад эта цифра была более 4 000. В Роспотребнадзоре отметили, что «пока управляют ситуацией».