Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 февраля 2022: около 700 подростков привились от COVID-19

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье прививку от коронавируса сделали 60% взрослого населения. Об этом на оперштабе рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева. Она отметила, что в медорганизациях области имеется порядка 129 тысяч доз вакцины четырех видов. Всего в регион поступило 635 030 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

За три дня (9-11 февраля) полный курс вакцинации прошло 1 733 человека. На дому вакцинировались 398 амурчан, в общественных местах – 648 человек.

- В Амурской области защиту от новой коронавирусной инфекции получили 686 подростков, - рассказала Светлана Леонтьева. - В большинстве территорий первый компонент вакцины «Спутник М» реализован. На заседании правительства во вторник, 8 февраля, обращала внимание Магдагачинского района: там не был привит ни один подросток. На сегодня у них уже 13 детей от 12 до 17 лет получили вакцину. Теперь в отстающих - Сковородинский район. Там только один подросток вакцинирован. Нам нужно скорее заканчивать вакцинацию, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости среди этой возрастной группы.

В Амурской области с 7 февраля ревакцинировалось более 4 тысяч человек. В общей сложности ревакцинацией охвачено более 91 тысячи жителей области. Министр обратила внимание амурчан на то, что в медицинских организациях остается вакцина «Спутник Лайт» для ревакцинации (недавно в область поступило 18 тысяч доз).