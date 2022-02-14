Из-за сбоя камер благовещенцы получили штрафы за нарушение ПДД

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В Благовещенске произошел сбой камер фото- и видеофиксации. По информации городского ГИБДД, это коснулось устройств, расположенных по улице Студенческой между Игнатьевским шоссе и Загородной.

Из-за этого горожане с 28 по 29 января горожане якобы превысили скорость, за что против них возбудили административные правонарушения.

- В ходе перенастройки комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ выявлена некорректность работы, в связи чем были ошибочно вынесены постановления по делам об административных правонарушениях по ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения», - отметили в ГИБДД.

Теперь Госавтоинспекция просит всех, кому в тот период пришли постановления, нужно обратиться с заявлениями об их отмене в ЦАФАП в ОДД ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по адресу: ул. Пионерская, д. 206, тел. 8 (4162) 59-48-95. Кроме этого, обращение возможно подать на официальном сайте МВД: www.mvd.rf, www.28.gibdd.ru, а также на портале Госуслуг в электронном виде www.gosuslugi.ru.