Юной благовещенке нужно собрать около 40 тысяч долларов на операцию в Польше

Фото: герой публикации

Жители Приамурья могут помочь шестилетней Ксюше продолжить жить обычной жизнью, но для этого малышке нужна огромная сумма на операцию в Польше. У нее редкий диагноз, который встречается только один раз среди 200 тысяч человек - врожденные ложные суставы обеих голеней. У большинства недуг встречается только на одной ноге, но у Ксюши – на двух, что еще более редко.

Ксении нужно сделать операцию по замене телескопических штифтов и изъятию металлической конструкции, которая была установлена в первый раз при первой операции в 2018 году.

Мама малышки Евгения рассказала нам, что Ксюша – первый и долгожданный ребенок. Она родилась в срок, беременность у женщины протекала без осложнений, а УЗИ не выявляло ничего страшного.

- Ни на одном УЗИ не было выявлено никаких патологий. Уже в роддоме мы заметили, что одна ножка вывернула немного в сторону, но нас успокоили, что ничего серьёзного. Но уже в месяц, сделав рентген, мы узнали, что у нас с обеими ножками что-то не так. И начались походы по врачам. До пяти месяцев нам не могли поставить точного диагноза. Вместо этого - парафин, массажи, что категорически противопоказано при нашем заболевании, - рассказывает женщина.

Когда Ксюше было семь месяцев, ей сделали очередной рентген. Она показал ужасное: переломы малоберцовых костей обеих ног, которые не срастались. Тогда у семьи начались бессонные ночи, собирание по крупицам информации о диагнозе, поиск врачей.

В 11 месяцев Ксюше сделали операцию в Российской клинике, но она не принесла никаких результатов.

- Что мы только не слышали от врачей. Нам говорили, что нужно свыкнуться, что наш ребёнок на всю жизнь останется инвалидом, что лечение просто годами происходит и не известно поможет ли. Неизвестно сколько операций нам потребуется и помогут ли они, что детки с таким диагнозом с одной ножкой мучаются, а у нас ложные суставы сразу на обеих ножках, - рассказывает Евгения.

Все это время ножки Ксюши находились в специальных ортезах. Девочке запретили вставать и ходить. И только в полтора года ей надели громоздкие аппараты на всю ногу, тогда и получилось поставить ребенка и начать учить ее ходить. К тому моменту большеберцовые кости были сильно искривлены - на грани переломов, малоберцовые так и не срослись.

- Сложно было найти хоть какую-то информацию по заболеванию, т.к. оно очень редкое. Но нам удалось найти доктора, который прекрасно лечить врожденные ложные суставы и вот в 2018 году нас прооперировал доктор Пейли во Флориде. Это было просто счастье. На фото просто невооруженным глазом видно до и после операции, - продолжает рассказ горожанка.

Фото: герой публикации

Ксюша понемногу научилась бегать, прыгать и сейчас почти не отличается от ровесников. Но она растет, и ей снова нужно заменить телескопические штифты и удалить поддерживающую конструкцию, которая установлена при первой операции.

- Мы просто не можем остановиться на полпути, не можем забрать детство и будущее у своего ребёнка, - уверена Евгения. - Для проведения операции требуется 39 809,90 долларов. Для нашей семьи это просто неподъёмная сумма. Мы знаем, что добрых и отзывчивых сердец огромное множество. Мы очень просим откликнуться на нашу беду.

Деньги нужно собрать до апреля 2022 года. Перевести их можно по реквизитам:

Карта Сбербанк

5228 6005 1531 7545

Получатель: Сергей Викторович С.

Привязана к номеру:89241090623

Карта Сбербанка

4276 1609 7374 9238

Получатель: Евгения Андреевна С.

Привязана к номеру: 89243468633

Место операции: Польша, доктор Дрор Пейли

Время операции: Апрель 2022 год